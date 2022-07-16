Şantaj cinayeti... Erkek erkeğe ilişkiye girdiler! "Üzerini battaniye ile örttüm..."
İstanbul Esenler'de şantaj cinayeti yaşandı. Şeyhmus S. isimli şahıs iddiaya göre girdikleri cinsel ilişkinin görüntüleriyle şantaj yaptığı Erkutay D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinde üzeri kanlı şekilde bulunan Erkutay D.'nin, "İleride yatıyor üzerini battaniye ile örttüm" dediği öğrenildi. İşte detaylar...
İstanbul Esenler'de şantaj cinayeti yaşandı. Şeyhmus S. isimli şahıs iddiaya göre girdikleri cinsel ilişkinin görüntüleriyle şantaj yaptığı Erkutay D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
ZORLA İLİŞKİ İSTEYİNCE BIÇAKLADI
Olay günü Şeyhmus S., zorla ilişkiye girmek isteyince, Erkutay D.tarafından bıçaklandı.
"BU BIÇAKLA YAPTIM"
Polis merkezine yapılan ihbarda bıçaklama olayının gerçekleştiği, şüphelinin olay yerinde olduğu ve teslim olmak istediği bildirildi. Olay yerine gelen polisler Erkutay D.'yi üzeri kanlı bir şekilde buldu. Erkutay D.'nin "İleride yatıyor üzerini battaniye ile örttüm. Bu bıçakla yaptım" dediği öğrenildi.
3 YERİNDEN BIÇAKLADI
Tarif üzerine olay yerine giden ekipler Şeyhmus S.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan incelemede Şeyhmus S.'nin boyun bölgesinde 2 adet ve sol kolunda 1 adet olmak üzere toplam 3 adet derin bıçak girişi olduğu tespit edildi. Esenler Asayiş Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan Erkutay D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.