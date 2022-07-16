Şantaj cinayeti... Erkek erkeğe ilişkiye girdiler! "Üzerini battaniye ile örttüm..."

ZORLA İLİŞKİ İSTEYİNCE BIÇAKLADI

Olay günü Şeyhmus S., zorla ilişkiye girmek isteyince, Erkutay D.tarafından bıçaklandı.

"BU BIÇAKLA YAPTIM"

Polis merkezine yapılan ihbarda bıçaklama olayının gerçekleştiği, şüphelinin olay yerinde olduğu ve teslim olmak istediği bildirildi. Olay yerine gelen polisler Erkutay D.'yi üzeri kanlı bir şekilde buldu. Erkutay D.'nin "İleride yatıyor üzerini battaniye ile örttüm. Bu bıçakla yaptım" dediği öğrenildi.