Trafikte tehlikeli kavga! Güreşçi tartıştığı otomobil sürücüsünü bel künde hareketi ile yere vurdu
Aydın'da yol verme tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Otomobilinden inen vatandaş diğer sürücüye yumrukla saldırdı. Güreşçi olan diğer sürücü kendisine yumrukla saldıran vatandaşı bel künde hareketi ile hastanelik etti. Güreşçinin yere vurduğu araç sürücüsünün hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
16.07.2022 17:16 - Son Güncelleme: 16.07.2022 17:18
Baygınlık geçiren Ünal Y., olay yerine çağrılan ambulansla önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne daha sonra Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.