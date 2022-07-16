Vav TV İzle
Haberler Yaşam Trafikte tehlikeli kavga! Güreşçi tartıştığı otomobil sürücüsünü bel künde hareketi ile yere vurdu

Trafikte tehlikeli kavga! Güreşçi tartıştığı otomobil sürücüsünü bel künde hareketi ile yere vurdu

Aydın'da yol verme tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Otomobilinden inen vatandaş diğer sürücüye yumrukla saldırdı. Güreşçi olan diğer sürücü kendisine yumrukla saldıran vatandaşı bel künde hareketi ile hastanelik etti. Güreşçinin yere vurduğu araç sürücüsünün hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

16.07.2022 17:16 - Son Güncelleme: 16.07.2022 17:18
Trafikte tehlikeli kavga! Güreşçi tartıştığı otomobil sürücüsünü bel künde hareketi ile yere vurdu

Aydın'da yol verme tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Otomobilinden inen vatandaş diğer sürücüye yumrukla saldırdı. Güreşçi olan diğer sürücü kendisine yumrukla saldıran vatandaşı bel künde hareketi ile hastanelik etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trafikte tehlikeli kavga! Güreşçi tartıştığı otomobil sürücüsünü bel künde hareketi ile yere vurdu

Olay, Değirmendere Mahallesi Sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobili ile seyir halinde ilerleyen Ünal Y., henüz sebebi belli olmayan bir sebepten dolayı M.M., ile tartışmaya başladı.

Trafikte tehlikeli kavga! Güreşçi tartıştığı otomobil sürücüsünü bel künde hareketi ile yere vurdu

BEL KÜNDE İLE YERE ÇAKTI

Vatandaşların araya girmesi de fayda etmedi. Ünal Y., motosiklet sürücüsü M.M.'ye bir anda yumrukla saldırmaya başladı. Fakat karşısındakinin güreşçi olduğunu fark etmeyen Ünal Y., güreşçi M.M., tarafından bel künde hareketi ile yere çarpıldı.

Trafikte tehlikeli kavga! Güreşçi tartıştığı otomobil sürücüsünü bel künde hareketi ile yere vurdu

Baygınlık geçiren Ünal Y., olay yerine çağrılan ambulansla önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne daha sonra Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafikte tehlikeli kavga! Güreşçi tartıştığı otomobil sürücüsünü bel künde hareketi ile yere vurdu

Olay sonrası gözaltına alınan M.M.'nin adliyeye sevk edildiği öğrenilirken otomobil sürücüsü Ünal Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA