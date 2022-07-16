Trafikte tehlikeli kavga! Güreşçi tartıştığı otomobil sürücüsünü bel künde hareketi ile yere vurdu

Aydın'da yol verme tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Otomobilinden inen vatandaş diğer sürücüye yumrukla saldırdı. Güreşçi olan diğer sürücü kendisine yumrukla saldıran vatandaşı bel künde hareketi ile hastanelik etti.