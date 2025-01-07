İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı olan Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta 26 Mayıs'ta birden fazla çöp konteynerinde parçalanmış ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin parçalarının 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu belirlendi.
Bölgeden elde edilen kamera görüntüleri sonucunda 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan 8 çocuk babası Nihat Salih'in cinayeti ile ilgili 39 yaşındaki seyyar satıcı Bilal Dilek gözaltına alındı.
Dilek'in ikametinde ele geçirilen balta, bıçak ve yolluk İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce incelendi. Yapılan incelemeden elde edilen kan örneklerinin maktulün kan örneği ile uyumluğu olduğu belirtildi.
Tüm bu delillere rağmen şüpheli Bilal Dilek suçlamaları kabul etmedi, Salih'i kendisinin öldürmediğini söyledi. Adli Tıp Kurumu Salih'in ölüm nedenini boyun bölgesinden kesilerek başın vücuttan nedeniyle olduğunu, ölüm sonrası vücudun parçalandığını belirtti.
Savcılık, şüpheli Bilal D.'nin kendi ikametinde Nihat Salih'i boğazını keserek öldürdüğünü, devamında vücudunu parçalayıp çöp konteynerlerine attığını ve başını kesmesinin canavarca hisle hareket ettiğini gösterdiğini vurguladı. "Vücudunu parçalamasının ise Nihat Salih'in ölümünden sonra dahi bu hisle hareket etmeye devam ettiğini gösterdiği anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı. "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.
"YEŞİL REÇETELİ İLAÇ SATIYORDU"
Sabah'ın haberien göre; Davayı kabul eden mahkeme, soruşturma aşamasında belirtilen hususları inceleme altına aldı. Bazı tanıkların iddiasına göre ölen Nihat Salih, uyuşturucu niteliğindeki yeşil reçete ile alınabilen ilaçları satıyordu.
Hatta şüpheli adam olaydan hemen önce o ilaçlardan almıştı. Mahkeme bu iddiaları araştırmak adına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazı yazdı. Nihat Salih'in yeşil reçeteli ilaç kullanıp kullanmadığının sorulmasına karar verdi.