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Nihat Salih cinayetinde yeni detay! Yeşil reçeteli ilaç mı satıyordu?

İstanbul Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'in cansız bedeni çöp konteynerinde parçalara ayrılmış şekilde bulundu. Salih'in Salih, uyuşturucu niteliğindeki yeşil reçete ile alınabilen ilaçları satılttığı iddiası ortaya atıldı. Yaşlı adamın cinayete kurban gitmeden hemen önce de o ilaçlardan kullandığı ileri sürüldü. İşte kan donduran olayda yaşanan yeni gelişmeler...

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 09:36 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 10:02
Nihat Salih cinayetinde yeni detay! Yeşil reçeteli ilaç mı satıyordu?

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı olan Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta 26 Mayıs'ta birden fazla çöp konteynerinde parçalanmış ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin parçalarının 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu belirlendi.

Nihat Salih cinayetinde yeni detay! Yeşil reçeteli ilaç mı satıyordu?

Bölgeden elde edilen kamera görüntüleri sonucunda 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan 8 çocuk babası Nihat Salih'in cinayeti ile ilgili 39 yaşındaki seyyar satıcı Bilal Dilek gözaltına alındı.

Nihat Salih cinayetinde yeni detay! Yeşil reçeteli ilaç mı satıyordu?

Dilek'in ikametinde ele geçirilen balta, bıçak ve yolluk İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce incelendi. Yapılan incelemeden elde edilen kan örneklerinin maktulün kan örneği ile uyumluğu olduğu belirtildi.

Nihat Salihi parçalara ayırtmıştı! Pendikteki kan donduran olayda yeni gelişme
Nihat Salih'i parçalara ayırtmıştı! Pendik'teki kan donduran olayda yeni gelişme

Nihat Salih cinayetinde yeni detay! Yeşil reçeteli ilaç mı satıyordu?

Tüm bu delillere rağmen şüpheli Bilal Dilek suçlamaları kabul etmedi, Salih'i kendisinin öldürmediğini söyledi. Adli Tıp Kurumu Salih'in ölüm nedenini boyun bölgesinden kesilerek başın vücuttan nedeniyle olduğunu, ölüm sonrası vücudun parçalandığını belirtti.

Nihat Salih cinayetinde yeni detay! Yeşil reçeteli ilaç mı satıyordu?

Savcılık, şüpheli Bilal D.'nin kendi ikametinde Nihat Salih'i boğazını keserek öldürdüğünü, devamında vücudunu parçalayıp çöp konteynerlerine attığını ve başını kesmesinin canavarca hisle hareket ettiğini gösterdiğini vurguladı. "Vücudunu parçalamasının ise Nihat Salih'in ölümünden sonra dahi bu hisle hareket etmeye devam ettiğini gösterdiği anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı. "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Nihat Salih cinayetinde yeni detay! Yeşil reçeteli ilaç mı satıyordu?

"YEŞİL REÇETELİ İLAÇ SATIYORDU"

Sabah'ın haberien göre; Davayı kabul eden mahkeme, soruşturma aşamasında belirtilen hususları inceleme altına aldı. Bazı tanıkların iddiasına göre ölen Nihat Salih, uyuşturucu niteliğindeki yeşil reçete ile alınabilen ilaçları satıyordu.

Nihat Salih cinayetinde yeni detay! Yeşil reçeteli ilaç mı satıyordu?

Hatta şüpheli adam olaydan hemen önce o ilaçlardan almıştı. Mahkeme bu iddiaları araştırmak adına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazı yazdı. Nihat Salih'in yeşil reçeteli ilaç kullanıp kullanmadığının sorulmasına karar verdi.