İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı olan Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta 26 Mayıs'ta birden fazla çöp konteynerinde parçalanmış ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin parçalarının 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu belirlendi.

Bölgeden elde edilen kamera görüntüleri sonucunda 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan 8 çocuk babası Nihat Salih'in cinayeti ile ilgili 39 yaşındaki seyyar satıcı Bilal Dilek gözaltına alındı.

Dilek'in ikametinde ele geçirilen balta, bıçak ve yolluk İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce incelendi. Yapılan incelemeden elde edilen kan örneklerinin maktulün kan örneği ile uyumluğu olduğu belirtildi. Nihat Salih'i parçalara ayırtmıştı! Pendik'teki kan donduran olayda yeni gelişme

Tüm bu delillere rağmen şüpheli Bilal Dilek suçlamaları kabul etmedi, Salih'i kendisinin öldürmediğini söyledi. Adli Tıp Kurumu Salih'in ölüm nedenini boyun bölgesinden kesilerek başın vücuttan nedeniyle olduğunu, ölüm sonrası vücudun parçalandığını belirtti.