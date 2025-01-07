Barış Alper Yılmaz’ın sevgilisi kim? Gözlerden uzak tuttuğu manken aşkı ortaya çıktı!

Simge Esin'e "Yenge çok güzelsin" yorumları yapıldı. Esin'in takipçi sayısı da hızla arttı.

SİMGE ESİN KİMDİR?

Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden 2021'yılında mezun olan Simge Esin'in, 1 yıl 1 ay marka müdürü olarak çalıştıktan sonra modelliğe geçtiği öğrenildi.