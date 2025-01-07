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Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi kim? Gözlerden uzak tuttuğu manken aşkı ortaya çıktı!

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Takım arkadaşı Metehan Baltacı ile bir mekan çıkışında görüntülenen yıldız ismin gizemli sevgilisi ortaya çıktı. Bakın Barış Alper Yılmaz gönlünü hangi mankene kaptırmış...

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 09:17 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 10:02
Barış Alper Yılmaz’ın sevgilisi kim? Gözlerden uzak tuttuğu manken aşkı ortaya çıktı!

Sarı-kırmızı formayla sergilediği performansla sık sık adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Barış Alper Yılmaz’ın sevgilisi kim? Gözlerden uzak tuttuğu manken aşkı ortaya çıktı!

24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, takım arkadaşı Metehan Baltacı ile bir mekan çıkışında görüntülendi.

Barış Alper Yılmaz’ın sevgilisi kim? Gözlerden uzak tuttuğu manken aşkı ortaya çıktı!

Yılmaz'ın yanında bulunan 25 yaşındaki manken Simge Esin ile bir süredir aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Barış Alper Yılmaz’ın sevgilisi kim? Gözlerden uzak tuttuğu manken aşkı ortaya çıktı!

İlişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden futbolcu, mekan çıkışında açıklama yapmadan uzaklaştı.

Barış Alper Yılmaz’ın sevgilisi kim? Gözlerden uzak tuttuğu manken aşkı ortaya çıktı!

BEĞENİ YAĞDI
Görüntülerin ardından gündem olan ikiliden Simge Esin'in sosyal medya paylaşımlarına beğeni yağdı.

Barış Alper Yılmaz’ın sevgilisi kim? Gözlerden uzak tuttuğu manken aşkı ortaya çıktı!

Simge Esin'e "Yenge çok güzelsin" yorumları yapıldı. Esin'in takipçi sayısı da hızla arttı.

Barış Alper Yılmaz’ın sevgilisi kim? Gözlerden uzak tuttuğu manken aşkı ortaya çıktı!

SİMGE ESİN KİMDİR?

Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden 2021'yılında mezun olan Simge Esin'in, 1 yıl 1 ay marka müdürü olarak çalıştıktan sonra modelliğe geçtiği öğrenildi.

Barış Alper Yılmaz’ın sevgilisi kim? Gözlerden uzak tuttuğu manken aşkı ortaya çıktı!

İngilizce de konuşan Simge Esin'in birçok markanın modelliğini yaptığı aktarıldı.