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Sen Ağlama İstanbul’un Kubat’ı İsmail Hacıoğlu bakın kimin oğlu çıktı! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Simay Barlas, Burcu Cavrar, Aytaç Şaşmaz, Tamer Levent gibi oyuncuların yer aldığı Sen Ağlama İstanbul dizisinde Kubat karakterini canlandıran İsmail Hacıoğlu ile ilgili bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. İsmail Hacıoğlu'nun Fenerbahçeli yıldız oyuncunun oğlu olduğunu ilk kez öğrenenler "Nasıl anlamadık" yorumunda bulundu.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 11:36 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 11:36
Sen Ağlama İstanbul’un Kubat’ı İsmail Hacıoğlu bakın kimin oğlu çıktı! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Oyunculuğa ilkokul beşinci sınıftayken piyeste oynayarak başlayan İsmail Hacıoğlu, Koçum Benim'den Bir İstanbul Masalı'na, Kabadayı'dan Kesişme: İyi ki Varsın Eren'e birçok yapımda rol aldı.

Sen Ağlama İstanbul’un Kubat’ı İsmail Hacıoğlu bakın kimin oğlu çıktı! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Birbirinden farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan İsmail Hacıoğlu'nun son adresi ise Sen Ağlama İstanbul oldu.

Sen Ağlama İstanbul’un Kubat’ı İsmail Hacıoğlu bakın kimin oğlu çıktı! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Başrolü Simay Barlas, Burcu Cavrar, Aytaç Şaşmaz gibi isimlerle paylaşan Hacıoğlu, canlandırdığı Kubat karakteriyle dikkat çekti.

Sen Ağlama İstanbul’un Kubat’ı İsmail Hacıoğlu bakın kimin oğlu çıktı! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Kariyeriyle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, yaşadığı aşklarla da çok konuşuldu. İlk evliliğini meslektaşı Vildan Atasever ile yapan Hacıoğlu, boşandıktan bir yıl sonra Duygu Kumarki ile nikah masasına oturdu.

Sen Ağlama İstanbul’un Kubat’ı İsmail Hacıoğlu bakın kimin oğlu çıktı! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Duygu Kumarki'den bir kızı olan oyuncunun bu evliliği de 2020 senesinde son buldu. İlk evliliği 5, ikincisi ise 4 yıl süren Hacıoğlu, Aslıhan Gürbüz, Merve Çağıran gibi ünlü isimlerle de aşk yaşadı.

Sen Ağlama İstanbul’un Kubat’ı İsmail Hacıoğlu bakın kimin oğlu çıktı! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Son dönemlerde eski eşi Duygu Kumarki ile barıştığı yönündeki haberlerle gündemde olan ünlü oyuncu bu kez ailesiyle çok konuşuldu.

Sen Ağlama İstanbul’un Kubat’ı İsmail Hacıoğlu bakın kimin oğlu çıktı! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Oyuncu Kardelen Hacıoğlu ile kardeş olan İsmail Hacıoğlu'nun babası da çok ünlü bir isim çıktı.

Sen Ağlama İstanbul’un Kubat’ı İsmail Hacıoğlu bakın kimin oğlu çıktı! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Hacıoğlu'nun yıldız futbolcunun oğlu olduğunu ilk kez duyanlar "Nasıl anlamadık" yorumunda bulundu.

Sen Ağlama İstanbul’un Kubat’ı İsmail Hacıoğlu bakın kimin oğlu çıktı! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

İşte İsmail Hacıoğlu başta olmak üzere ünlülerin babaları...

Sen Ağlama İstanbul’un Kubat’ı İsmail Hacıoğlu bakın kimin oğlu çıktı! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

İsmail Hacıoğlu ve babası Mehmet Hacıoğlu

Sen Ağlama İstanbul’un Kubat’ı İsmail Hacıoğlu bakın kimin oğlu çıktı! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

MEHMET HACIOĞLU KİMDİR?

Mehmet Hacıoğlu Bulgar Mehmet lakaplı eski defans oyuncusudur. Fenerbahçe alt yapısında futbola başlamış ve 1980-81 sezonunda A takıma yükselmiştir.

Sen Ağlama İstanbul’un Kubat’ı İsmail Hacıoğlu bakın kimin oğlu çıktı! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

İsmail Hacıoğlu ve babası Mehmet Hacıoğlu ile kardeşi Kardelen Hacıoğlu

Sen Ağlama İstanbul’un Kubat’ı İsmail Hacıoğlu bakın kimin oğlu çıktı! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Pelin Öztekin ve babası Rasim Öztekin

Sen Ağlama İstanbul’un Kubat’ı İsmail Hacıoğlu bakın kimin oğlu çıktı! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Berk Oktay ve babası Serdar Oktay

Sen Ağlama İstanbul’un Kubat’ı İsmail Hacıoğlu bakın kimin oğlu çıktı! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Derya Şensoy ve babası Ferhan Şensoy

Sen Ağlama İstanbul’un Kubat’ı İsmail Hacıoğlu bakın kimin oğlu çıktı! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Özlem Yıldız ve babası

Sen Ağlama İstanbul’un Kubat’ı İsmail Hacıoğlu bakın kimin oğlu çıktı! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Şener Şen ve babası Ali Şen

Sen Ağlama İstanbul’un Kubat’ı İsmail Hacıoğlu bakın kimin oğlu çıktı! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Ali Sunal ve babası Kemal Sunal

Sen Ağlama İstanbul’un Kubat’ı İsmail Hacıoğlu bakın kimin oğlu çıktı! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Halit Akçatepe ve babası Sıtkı Akçatepe

Sen Ağlama İstanbul’un Kubat’ı İsmail Hacıoğlu bakın kimin oğlu çıktı! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Tardu Flordun ve babası Macit Flordun

Sen Ağlama İstanbul’un Kubat’ı İsmail Hacıoğlu bakın kimin oğlu çıktı! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Sıla ve babası

Sen Ağlama İstanbul’un Kubat’ı İsmail Hacıoğlu bakın kimin oğlu çıktı! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Kerem Alışık ve babası Sadri Alışık