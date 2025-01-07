Sen Ağlama İstanbul’un Kubat’ı İsmail Hacıoğlu bakın kimin oğlu çıktı! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Oyunculuğa ilkokul beşinci sınıftayken piyeste oynayarak başlayan İsmail Hacıoğlu, Koçum Benim'den Bir İstanbul Masalı'na, Kabadayı'dan Kesişme: İyi ki Varsın Eren'e birçok yapımda rol aldı.
Birbirinden farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan İsmail Hacıoğlu'nun son adresi ise Sen Ağlama İstanbul oldu.
Başrolü Simay Barlas, Burcu Cavrar, Aytaç Şaşmaz gibi isimlerle paylaşan Hacıoğlu, canlandırdığı Kubat karakteriyle dikkat çekti.
Kariyeriyle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, yaşadığı aşklarla da çok konuşuldu. İlk evliliğini meslektaşı Vildan Atasever ile yapan Hacıoğlu, boşandıktan bir yıl sonra Duygu Kumarki ile nikah masasına oturdu.
Duygu Kumarki'den bir kızı olan oyuncunun bu evliliği de 2020 senesinde son buldu. İlk evliliği 5, ikincisi ise 4 yıl süren Hacıoğlu, Aslıhan Gürbüz, Merve Çağıran gibi ünlü isimlerle de aşk yaşadı.
Son dönemlerde eski eşi Duygu Kumarki ile barıştığı yönündeki haberlerle gündemde olan ünlü oyuncu bu kez ailesiyle çok konuşuldu.
Oyuncu Kardelen Hacıoğlu ile kardeş olan İsmail Hacıoğlu'nun babası da çok ünlü bir isim çıktı.
Hacıoğlu'nun yıldız futbolcunun oğlu olduğunu ilk kez duyanlar "Nasıl anlamadık" yorumunda bulundu.
İşte İsmail Hacıoğlu başta olmak üzere ünlülerin babaları...
İsmail Hacıoğlu ve babası Mehmet Hacıoğlu
MEHMET HACIOĞLU KİMDİR?
Mehmet Hacıoğlu Bulgar Mehmet lakaplı eski defans oyuncusudur. Fenerbahçe alt yapısında futbola başlamış ve 1980-81 sezonunda A takıma yükselmiştir.
İsmail Hacıoğlu ve babası Mehmet Hacıoğlu ile kardeşi Kardelen Hacıoğlu
Pelin Öztekin ve babası Rasim Öztekin
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Derya Şensoy ve babası Ferhan Şensoy