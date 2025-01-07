Sen Ağlama İstanbul’un Kubat’ı İsmail Hacıoğlu bakın kimin oğlu çıktı! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Oyunculuğa ilkokul beşinci sınıftayken piyeste oynayarak başlayan İsmail Hacıoğlu, Koçum Benim'den Bir İstanbul Masalı'na, Kabadayı'dan Kesişme: İyi ki Varsın Eren'e birçok yapımda rol aldı.

Birbirinden farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan İsmail Hacıoğlu'nun son adresi ise Sen Ağlama İstanbul oldu.

Başrolü Simay Barlas, Burcu Cavrar, Aytaç Şaşmaz gibi isimlerle paylaşan Hacıoğlu, canlandırdığı Kubat karakteriyle dikkat çekti.

Kariyeriyle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, yaşadığı aşklarla da çok konuşuldu. İlk evliliğini meslektaşı Vildan Atasever ile yapan Hacıoğlu, boşandıktan bir yıl sonra Duygu Kumarki ile nikah masasına oturdu.