Türkiye şehit öğretmenlerini unutmuyor! Ahmet, Selim, Sait, Neşe, Aybüke, Necmettin... Hakkınızı ödeyemeyiz!

Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik yıllardır saldırılar düzenleyen eli kanlı terör örgütü PKK, güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef alıyor.Terör örgütü, hain saldırılarında aralarında Ayşenur Alkan, Arzu Özsoy, Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın, Neşe Alten, Ayşe ve Numan Konakçı, Yasemin ve Bayram Tekin'in de bulunduğu çok sayıda öğretmeni şehit etti. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde haklarını hiçbir zaman ödeyemeceğimiz öğretmenlerimizin bu özel gününü kutlarken hain saldırılar sonucunda şehit edilmiş öğretmenler ise kalplerimizde yaşamaya devam ediyor...
Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik yıllardır saldırılar düzenleyen eli kanlı terör örgütü PKK, güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef alıyor. Terör örgütü, hain saldırılarında çok sayıda öğretmeni şehit etti. Saldırılarda şehit olan öğretmenlerin isimleri değişse de hepsinin ortak bir özelliği vardı. O da gözlerindeki umut ve yüreklerindeki vatan sevgisiydi.
Şehit edilen öğretmenlerin tek amaçlarıkendilerine emanet edilen minikleri vatan ve millet bilinciyle yetiştirmekti. Onları eğitmek, çocukluk hayalleriydi. Daha küçücük yaşlarında akıllarına öğretmenlik mesleği düşmüştü.
Nice çocuğa vatan sevgisi aşıladılar. Gidecek yolları vardı henüz, ancak olmadı. Cesur yürekleri PKK'lı hainler tarafından hedef alındı. Terör örgütü PKK kanlı yüzünü 1979'da göstermeye başladı.