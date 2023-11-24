Türkiye şehit öğretmenlerini unutmuyor! Ahmet, Selim, Sait, Neşe, Aybüke, Necmettin... Hakkınızı ödeyemeyiz!

Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik yıllardır saldırılar düzenleyen eli kanlı terör örgütü PKK, güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef alıyor.Terör örgütü, hain saldırılarında aralarında Ayşenur Alkan, Arzu Özsoy, Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın, Neşe Alten, Ayşe ve Numan Konakçı, Yasemin ve Bayram Tekin'in de bulunduğu çok sayıda öğretmeni şehit etti. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde haklarını hiçbir zaman ödeyemeceğimiz öğretmenlerimizin bu özel gününü kutlarken hain saldırılar sonucunda şehit edilmiş öğretmenler ise kalplerimizde yaşamaya devam ediyor...