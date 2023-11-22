Müge Anlı'nın sıkı dostu Sinan Özen ikizleri büyüttü: Minicik bedeni 7 ameliyat geçirmişti! Neva ile Sanberk'in son halleri parmak ısırttı

Kariyerinin yanı sıra Müge Anlı ile kurduğu yakın dostlukla da sık sık adından söz ettiren Sinen Özen, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. 2016 yılında Burcu Kartal ile evlenen ve ikizleri olan Özen, uzun bir süre kızı Neva'nın sağlık sorunlarıyla mücadele etti. 12 ay boyunca küvözde yaşayan Neva'nın minik bedeni 7 ameliyat geçirdi. Zor günleri geride bırakan Özen ailesinden yüzleri gülümseten bir paylaşım geldi. Sinan Özen ikizleriyle çektiği görüntüleri, Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. Neva ile Sanberk'in son halleri parmak ısırttı. İşte Sinan Özen'in sosyal medyada ilgi odağı olan ikizleri...