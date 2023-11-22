Müge Anlı'nın sıkı dostu Sinan Özen ikizleri büyüttü: Minicik bedeni 7 ameliyat geçirmişti! Neva ile Sanberk'in son halleri parmak ısırttı

Kariyerinin yanı sıra Müge Anlı ile kurduğu yakın dostlukla da sık sık adından söz ettiren Sinen Özen, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. 2016 yılında Burcu Kartal ile evlenen ve ikizleri olan Özen, uzun bir süre kızı Neva'nın sağlık sorunlarıyla mücadele etti. 12 ay boyunca küvözde yaşayan Neva'nın minik bedeni 7 ameliyat geçirdi. Zor günleri geride bırakan Özen ailesinden yüzleri gülümseten bir paylaşım geldi. Sinan Özen ikizleriyle çektiği görüntüleri, Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. Neva ile Sanberk'in son halleri parmak ısırttı. İşte Sinan Özen'in sosyal medyada ilgi odağı olan ikizleri...
1989 yılında "Rüyalarım Olmasa" albümü ile profesyonel müzik hayatına başlayan Sinan Özen, "Evlere Şenlik", "Çok Ama Çok", "Canım Yandı" ve daha nicesiyle hafızalara kazındı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Özen, Müge Anlı ile kurduğu dostlukla da sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.
Müge Anlı'nın can dostu Sinan Özen, 2016 yılında ise Burcu Kartal ile nikah masasına oturdu ve ikilinin bu evliliklerinden Neva ile Sanberk adlarını verdikleri ikiz çocukları oldu.
İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çift, uzun bir süre kızları Neva'nın sağlık sorunlarıyla mücadele etti. 12 ay boyunca küvözde yaşayan Neva'nın minik bedeni 7 ameliyat geçirdi.