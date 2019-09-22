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Su altında evlilik teklifi kötü bitti! Ölüm anı saniye saniye kaydedildi

Kız arkadaşı Kenesha Antoine'e unutulmaz bir sürpriz yapmak isteyen Steven Weber Jr. isimli kişi, sevgilisi ile birlikte Tanzanya'da bulunan bir sualtı oteline tatile gitti. Burada sevgilisine sualtında evlilik teklifi yapan Weber Jr'ın sualtındayken nefesi tükendi Talihsiz adam su üstüne çıkamazken, sevgilisi bu anları saniye saniye kaydetti.

22.09.2019 12:24 - Son Güncelleme: 22.09.2019 12:24
Su altında evlilik teklifi kötü bitti! Ölüm anı saniye saniye kaydedildi

ABD'nin Louisiana eyaletinden olan çift, tatil yapmak için Tanzanya'nın Pemba Adası'na gitti.

Su altında evlilik teklifi kötü bitti! Ölüm anı saniye saniye kaydedildi

Adada bulunan ve su altına inşa edilmiş odalardan birini kiralayan Weber Jr, planladığı evlilik teklifini gerçekleştirmek için suya girdi.

Su altında evlilik teklifi kötü bitti! Ölüm anı saniye saniye kaydedildi

Su altında kız arkadaşına evlenme teklif etmek isteyen Steven Weber Jr., sevgilisi için bir not yazıp onu plastik bir kılıfa koydu.

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Su altında evlilik teklifi kötü bitti! Ölüm anı saniye saniye kaydedildi

Notta, "Senin hakkındaki her şeyi ne kadar sevdiğimi söyleyecek kadar nefesimi tutamıyorum. Ama seninle ilgili her şeyi her gün daha çok seviyorum" yazıyordu.

Su altında evlilik teklifi kötü bitti! Ölüm anı saniye saniye kaydedildi

Steven Weber Jr. yazdığı ve plastik kılıfa koyduğu notu, kız arkadaşı Kenesha Antoine'in görebileceği şekilde suyun içindeki cam pencereye doğru tuttu.

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