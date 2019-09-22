Su altında evlilik teklifi kötü bitti! Ölüm anı saniye saniye kaydedildi
Kız arkadaşı Kenesha Antoine'e unutulmaz bir sürpriz yapmak isteyen Steven Weber Jr. isimli kişi, sevgilisi ile birlikte Tanzanya'da bulunan bir sualtı oteline tatile gitti. Burada sevgilisine sualtında evlilik teklifi yapan Weber Jr'ın sualtındayken nefesi tükendi Talihsiz adam su üstüne çıkamazken, sevgilisi bu anları saniye saniye kaydetti.
22.09.2019 12:24
- Son Güncelleme: 22.09.2019 12:24
Su altında kız arkadaşına evlenme teklif etmek isteyen Steven Weber Jr., sevgilisi için bir not yazıp onu plastik bir kılıfa koydu.
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