Türkiye onu sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı verdiği güçlü mücadele ile tanımıştı. Kanseri 3 kez yenen ancak son seferinde yenik düşerek hayata veda eden Neslican Tay, memleketi Rize'de son yolcuğuna uğurlandı.
Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı! Türkiye'yi ağlatmıştı...22.09.2019 13:22
- Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı! Türkiye'yi ağlatmıştı...
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