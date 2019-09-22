Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı! Türkiye'yi ağlatmıştı... 22.09.2019 13:22

Türkiye onu sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı verdiği güçlü mücadele ile tanımıştı. Kanseri 3 kez yenen ancak son seferinde yenik düşerek hayata veda eden Neslican Tay, memleketi Rize'de son yolcuğuna uğurlandı.