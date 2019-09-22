Uzmanların yaptığı araştırmaya göre her gün 2 fincan yoğurt tüketirseniz... Etkisine inanamayacaksınız!

ABD'de iki ayrı tıp merkezinde yürütülen bilimsel araştırmada, bağırsak mikrobiyomunu düzenlemek için probiyotik bakterilerden özellikle "Lactobacilli" cinsini içeren ev yapımı yoğurdun potansiyeli değerlendirildi. Araştırmada, hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alınarak, katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (yaklaşık 2 fincan) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi. Çıkan sonuç araştırmacılara da şaşırttı. Yoğurdun etkisine inanamayacaksınız...

22.09.2019 15:45 - Son Güncelleme: 22.09.2019 16:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





