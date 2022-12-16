Nescafe XPESS LKA KAMPANYASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 16 Aralık 2022 Nescafe Vespa Primera, Xbox, Airpods Pro çekiliş sonucu ASİL, YEDEK TALİHLİLER İSİM LİSTESİ!
Nescafe Xpess LKA kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kapsamda 2022 Model Vespa Primera 50 4T3V motor, AppleAirpods Pro, Microsoft XBOX Series S 512 GB kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu. 13 Aralık tarihinde yapılan çekilişi 15.791 katılımla gerçekleşti. İşte 16 Aralık 2022 Nescafe Vespa Primera, Xbox, Airpods Pro ASİL, YEDEK TAHLİHLİLER İSİM LİSTESİ!
16.12.2022 11:12 - Son Güncelleme: 16.12.2022 11:18
NESCAFE Xpess LKA kampanyası çekiliş sonuçları bugün belli oldu. Yapılan açıklamada, "Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. sorumlu değildir." denildi. İşte Nescafe Vespa Primera, Xbox, Airpods Pro ASİL, YEDEK TAHLİHLİLER İSİM LİSTESİ!