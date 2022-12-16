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Haberler Yaşam İSTANBUL BEŞİKTAŞ AVM YANGIN son dakika! Metrocity AVM yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Beşiktaş yangın ANI VİDEO GÖRÜNTÜLER!

İSTANBUL BEŞİKTAŞ AVM YANGIN son dakika! Metrocity AVM yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Beşiktaş yangın ANI VİDEO GÖRÜNTÜLER!

İstanbul, Levent'te bulunan Metrocity AVM'de yangın çıktı. Bu gelişmelerle birlikte son durum merak ediliyor. Peki, Metrocity AVM yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Beşiktaş Levent AVM yangını yaralı var mı? İşte merak edilenler!

16.12.2022 13:03 - Son Güncelleme: 16.12.2022 13:43
İSTANBUL BEŞİKTAŞ AVM YANGIN son dakika! Metrocity AVM yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Beşiktaş yangın ANI VİDEO GÖRÜNTÜLER!

İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Peki, Metrocity AVM yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Beşiktaş Levent AVM yangını yaralı var mı? İşte merak edilenler!

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İSTANBUL BEŞİKTAŞ AVM YANGIN son dakika! Metrocity AVM yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Beşiktaş yangın ANI VİDEO GÖRÜNTÜLER!

Büyükdere Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ AVM YANGIN son dakika! Metrocity AVM yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Beşiktaş yangın ANI VİDEO GÖRÜNTÜLER!

Alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ AVM YANGIN son dakika! Metrocity AVM yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Beşiktaş yangın ANI VİDEO GÖRÜNTÜLER!

Yoğun duman oluşan yangın nedeniyle ekipler Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ AVM YANGIN son dakika! Metrocity AVM yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Beşiktaş yangın ANI VİDEO GÖRÜNTÜLER!

YARALI VAR MI?

İtfaiye Daire Başkanı yaptığı açıklamada "Şu an için yaralı ve can kaybı yok" açıklamasını yaptı.

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