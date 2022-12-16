İSTANBUL BEŞİKTAŞ AVM YANGIN son dakika! Metrocity AVM yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Beşiktaş yangın ANI VİDEO GÖRÜNTÜLER!
İstanbul, Levent'te bulunan Metrocity AVM'de yangın çıktı. Bu gelişmelerle birlikte son durum merak ediliyor. Peki, Metrocity AVM yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Beşiktaş Levent AVM yangını yaralı var mı? İşte merak edilenler!
16.12.2022 13:03 - Son Güncelleme: 16.12.2022 13:43
İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Peki, Metrocity AVM yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Beşiktaş Levent AVM yangını yaralı var mı? İşte merak edilenler!