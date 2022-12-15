Ankara Gölbaşı’nda aslan paniği! Gören şaştı kaldı
Ankara'da hayvanat bahçesinden kaçan aslan, büyük paniğe neden oldu. Mahallede ve yolda araçların önünde koşarken güvenlik kamerasına yansıyan aslanı yakalamak için ekipler harekete geçti.
Daha önce yargı sürecinde mühürlenip, iş yeri sahibinin itirazı üzerine açılan hayvanat bahçesi, ruhsat iptali kararıyla ekimde ikinci kez mühürlendi ve hayvanların tahliyesi için süre verildi.
Mahalle arasında ziyarete kapalı hayvanat bahçesindeki aslanlardan biri, dün sabaha karşı kafesinden kaçtı. Mahallede ve yolda araçların önünde koşarken güvenlik kamerasına yansıyan aslan, daha sonra Rıfat Aloğlu isimli bir vatandaşın evinin bahçesine girdi.
Sabaha karşı köpeklerin havlamasıyla uyanan ev sakinleri, bahçede aslanı görünce büyük korku yaşadı. Aslan, daha sonra hayvanat bahçesindeki görevliler tarafından yakalanıp, götürüldü.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, aslanın kaçtığı ihbarı üzerine bölgede inceleme yaptı. Ekipler, aslanın tekrar kafesine konulduğu yönünde tutanak tuttu.
"KORKUDAN DIŞARI ÇIKAMADIK"
Rıfat Aloğlu, köpeklerin havlamasıyla uyandıklarını ve yeğeninin bahçede aslanla karşılaştığını söyledi. Korkudan dışarı çıkamadıklarını belirten Aloğlu, "Daha önce de maymun kaçmıştı. Maymun da yan tarafımızda bulunan işletmeye girmişti. Maymundan bile tedirgin olduk, aslandan nasıl korkmayalım?" dedi.
ASLAN DEĞİL KÖPEK
Hayvanat bahçesi işletmecileri ise görüntülerdeki hayvanın köpek olduğunu, aslanın kaçmadığını iddia etti.