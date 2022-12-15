Ankara Gölbaşı’nda aslan paniği! Gören şaştı kaldı

"KORKUDAN DIŞARI ÇIKAMADIK"

Rıfat Aloğlu, köpeklerin havlamasıyla uyandıklarını ve yeğeninin bahçede aslanla karşılaştığını söyledi. Korkudan dışarı çıkamadıklarını belirten Aloğlu, "Daha önce de maymun kaçmıştı. Maymun da yan tarafımızda bulunan işletmeye girmişti. Maymundan bile tedirgin olduk, aslandan nasıl korkmayalım?" dedi.

ASLAN DEĞİL KÖPEK

Hayvanat bahçesi işletmecileri ise görüntülerdeki hayvanın köpek olduğunu, aslanın kaçmadığını iddia etti.