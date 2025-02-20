Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak ses kaydı! Katil belli oldu mu? Suçu Enes üstlenecek iddiası
8 yaşında vahşi bir cinayete kurban giden Narin Güran cinayetinde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. 31 şüpheli hakkında bazı suçlardan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Ali Eryılmaz Güran ailesinin bir yakının ses kaydını paylaştı. Eryılmaz, "Arif Güran suçu oğlu Enes'in üstlenmesini ve eşi Yüksel ile kardeşi Salim'in bu cinayetten sıyrılıp tahliye olmasını istiyormuş" şeklinde de bir iddia ortaya attı.
8 yaşındaki
Narin Güran cinayetinde hakaretli günler yaşanmaya devam ediliyor. TUTUKLU SAYISI 6'YA DÜŞTÜ
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu şüpheliler Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya,
Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Suça sürüklenen çocuklar hakkında hazırlanan iddianame ise 2'nci Çocuk Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamelerde, 6'sı tutuklu 4'ü çocuk 15 şüpheli hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi. 15 şüpheli içerisinde yer alan tutuklu şüpheliler Hediye Güran ve Salim Güran'ın işçisi R.A. tahliye edildi. Bu suçtan tutuklu kalan sayısı da 6'ya düştü.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
'Suçluyu kayırma' suçundan iddianame hazırlanan çocuk yaştaki A.Ç.D., G.G., M.G. ve R.A. için bazı suçlardan takipsizlik kararı verildi. Başsavcılık tarafından amca Salim Güran'ın işçisi olan ve 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanarak Diyarbakır 2'nci Çocuk Mahkemesi'ne sunulan 16 yaşındaki R.A. hakkında 'Çocuğu kasten öldürmek' ve 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. "YENİDEN SORUŞTURMA AÇILABİLİR"
M.G. hakkında da
'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Diğer çocuklar G.G. ve A.Ç.D. hakkında ise 'Suçluyu kayırma' suçundan kamu davası açmaya yeterli delil elde edilemediğinden, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Kararda ayrıca çocuklar ve dosyanın tümü açısından yeni delil elde edilmesi halinde Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 172/2'nci maddesi gereğince de her aşamada yeniden soruşturma yapılabileceği belirtildi.
Davaya ilişkin avukat Yılmaz Demiroğlu, Narin'in kıyafetlerinden çıkan PSA'nın ve küçük kızın avucundan çıkan kıl ile ilgili uzman görüşünün yer aldığı bir raporu paylaştı.