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Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak ses kaydı! Katil belli oldu mu? Suçu Enes üstlenecek iddiası

8 yaşında vahşi bir cinayete kurban giden Narin Güran cinayetinde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. 31 şüpheli hakkında bazı suçlardan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Ali Eryılmaz Güran ailesinin bir yakının ses kaydını paylaştı. Eryılmaz, "Arif Güran suçu oğlu Enes'in üstlenmesini ve eşi Yüksel ile kardeşi Salim'in bu cinayetten sıyrılıp tahliye olmasını istiyormuş" şeklinde de bir iddia ortaya attı.

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Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak ses kaydı!

8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde hakaretli günler yaşanmaya devam ediliyor.

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak ses kaydı! Katil belli oldu mu? Suçu Enes üstlenecek iddiası

TUTUKLU SAYISI 6'YA DÜŞTÜ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu şüpheliler Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Suça sürüklenen çocuklar hakkında hazırlanan iddianame ise 2'nci Çocuk Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamelerde, 6'sı tutuklu 4'ü çocuk 15 şüpheli hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi. 15 şüpheli içerisinde yer alan tutuklu şüpheliler Hediye Güran ve Salim Güran'ın işçisi R.A. tahliye edildi. Bu suçtan tutuklu kalan sayısı da 6'ya düştü.

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak ses kaydı! Katil belli oldu mu? Suçu Enes üstlenecek iddiası

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suçluyu kayırma' suçundan iddianame hazırlanan çocuk yaştaki A.Ç.D., G.G., M.G. ve R.A. için bazı suçlardan takipsizlik kararı verildi. Başsavcılık tarafından amca Salim Güran'ın işçisi olan ve 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanarak Diyarbakır 2'nci Çocuk Mahkemesi'ne sunulan 16 yaşındaki R.A. hakkında 'Çocuğu kasten öldürmek' ve 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak ses kaydı! Katil belli oldu mu? Suçu Enes üstlenecek iddiası

"YENİDEN SORUŞTURMA AÇILABİLİR"

M.G. hakkında da 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Diğer çocuklar G.G. ve A.Ç.D. hakkında ise 'Suçluyu kayırma' suçundan kamu davası açmaya yeterli delil elde edilemediğinden, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Kararda ayrıca çocuklar ve dosyanın tümü açısından yeni delil elde edilmesi halinde Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 172/2'nci maddesi gereğince de her aşamada yeniden soruşturma yapılabileceği belirtildi.

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak ses kaydı! Katil belli oldu mu? Suçu Enes üstlenecek iddiası

Davaya ilişkin avukat Yılmaz Demiroğlu, Narin'in kıyafetlerinden çıkan PSA'nın ve küçük kızın avucundan çıkan kıl ile ilgili uzman görüşünün yer aldığı bir raporu paylaştı.

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak ses kaydı!

Raporda şu ifadelere yer verildği görüldü:
1. Meni tespitini doğrulamak için semenogelin testi ve ek analizler yapılmalıdır.
2. Sperm bulunmamasına rağmen DNA analizi uygulanarak STR testi ile şüpheli belirlenebilir.
3. 8 yaşındaki bir kız çocuğunun vajinal sürüntüsünde PSA bulunması, dışarıdan bir bulaş/istismar olasılığını güçlendirmektedir.
4. Cesedin su altında kalması PSA sonuçlarını etkileyebilir, ancak tespit edilen PSA varlığı dikkate alınmalıdır.

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak ses kaydı! Katil belli oldu mu? Suçu Enes üstlenecek iddiası

5. STR analizi ile sonuç alınamayan örneklerde mtDNA analizi, Y-STR analizi ve SNP tabanlı DNA analizleri kullanılmalıdır.
6. Maktulün avucunda köklü saç ve kıl bulunması, vefat öncesinde fiziksel temas veya mücadele yaşandığına işaret etmektedir.
7. DNA analizinin tekrarlanması ve ileri tekniklerin uygulanması, istismar şüphelerinin daha güçlü bir şekilde ortaya konmasını sağlayabilir.
Bu doğrultuda, PSA pozitif numunelerden STR analizi yapılması, köklü saç ve kıl örneklerinin ileri DNA analiz yöntemleri ile tekrar incelenmesi büyük önem arz etmektedir.

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak ses kaydı! Katil belli oldu mu? Suçu Enes üstlenecek iddiası

"PSA'DAN DNA ANALİZİ YAPILAMIYOR"

Bu raporu yorumlayan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı, "Bu rapor paylaşıldıktan sonra Güran tarafı büyük bir umut içerisine girdi. Ancak Narin'in çamaşırlarında sperm bulunamadı. Biz PSA konusunda bir takım taleplerde bulunduk. PSA bir enzim olduğundan DNA analizi yapılamıyor. Bu raporda yeni bir şey yok." dedi.

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak ses kaydı! Katil belli oldu mu? Suçu Enes üstlenecek iddiası

SES KAYDINI PAYLAŞTI

Eryılmaz, Narin'in çok yakın bir akrabasına ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydını da paylaştı. Kürtçe olan ses kaydında kimliğin ortaya çıkmaması amacıyla değişiklik yapıldığı öğrenildi.

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak ses kaydı! Katil belli oldu mu? Suçu Enes üstlenecek iddiası

Ses kaydında şu ifadelerin yer aldığı öne sürüldü:

Kız bir şey görmüş. Salim gelmiş ve kızın arkasına düşmüş. Kızı öldürmüş, öldürdükten sonra Nevzo'yu aramış. Al bunu götür göm demişler. Küçük bir çocuk ne yapmış olabilir?

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak ses kaydı!

Eryılmaz, bu konuşmanın Narin'in cansız bedeninin bulunmadan önce gerçekleştiğini öne sürdü.

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Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak ses kaydı! Katil belli oldu mu? Suçu Enes üstlenecek iddiası

Eryılmaz, köyden aldığı bir duyumu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak ses kaydı! Katil belli oldu mu? Suçu Enes üstlenecek iddiası

"ARİF SUÇU ENES ÜSTLENSİN İSTİYORMUŞ"

Eryılmaz, paylaşımında "Arif Güran suçu oğlu Enes'in üstlenmesini ve eşi Yüksel ile kardeşi Salim'in bu cinayetten sıyrılıp tahliye olmasını istiyormuş. Salim'in tahliye olmasını istemesinin sebebi dışarıda onunla özel olarak hesap görmekmiş. Söz konusu hesap ne olabilir sizin takdirinize bırakıyorum." şeklinde ifadelere yer verdi.