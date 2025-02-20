Hurmanın bilinmeyen faydaları: Ramazan’da neden tüketmeliyiz?

PEYGAMBERİMİZ HURMAYI NASIL YERDİ?

↪ Peygamber Efendimiz (SAV) döneminde, yiyecek bulmanın zor olduğu zamanlarda sahabe hurma ve suyla beslenirlerdi. Hz. Aişe validemize (RANHA) sorulduğunda, Efendimiz zamanında bazen evlerinde iki veya üç ay boyunca ateş yakılmadığını ve yalnızca hurma yiyip su içerek geçindiklerini ifade etmiştir.

Bu durum, hurmanın besleyici ve sağlıklı bir gıda kaynağı olduğunu gösterir. Efendimiz (SAV) ve sahabe, hurmanın şifa veren özelliğini de sıkça vurgulamışlardır. Hurma, zengin besin içeriği, sindirim sistemini düzenleyici etkisi ve bağışıklık güçlendirici özelliği ile İslam tarihinde önemli bir yer tutmaktadır.