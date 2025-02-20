Emlak Konut İstanbul, İzmir ve Antalya başvuru nasıl yapılır? Emlak Konut başvuru ekranı
Emlak Konut, 2025 yılında orta gelirli vatandaşlar için yeni bir konut kampanyası başlatıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurusuyla birlikte, Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz kampanyanın detaylarını paylaştı. 25 farklı proje ile çeşitli gelir gruplarına hitap edecek bu fırsatlar, ev sahibi olmayı kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve
Emlak Konut'un işbirliğiyle düzenlenen bu kampanyada İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projede 4 bin 500 bağımsız bölüm satışa çıkmış durumda. Peki Emlak Konut başvuru ekranı açıldı mı? İşte peşinatsız ev sahibi olma fırsatı! EMLAK KONUT E-DEVLET BAŞVURU EKRANI Emlak Konut'un başlattığı yeni konut kampanyası başvuruları, 19 Şubat Salı günü itibarıyla başlamıştır. Kampanya için son başvuru tarihi ise 23 Mart olarak belirlenmiştir. Başvurular hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, Emlak Konut'un internet sitesinden, çağrı merkezlerinden veya satış ofislerinden kampanya koşullarını öğrenebilirler. KAMPANYA DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ EMLAK KONUT KAMPANYASININ DETAYLARI Emlak Konut, orta gelir grubuna hitap etmek amacıyla yeni bir konut kampanyası başlattı. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, kampanyanın "Kazançlı Yatırım Kampanyası" olarak adlandırıldığını duyurdu. Yılmaz, Emlak Konut'un 72 yıllık geçmişiyle gayrimenkul sektöründe önemli bir rol üstlendiğini ve sektöre değer üretmeye devam ettiklerini belirtti.
🔴 Bu kampanya kapsamında, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projede, ev sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunulacağı açıklandı.
🔴 Kampanyanın amacı, farklı gelir gruplarına hitap etmek ve gayrimenkul sektörüne ivme kazandırmak olarak belirlendi. Yılmaz, kampanyanın gayrimenkul sektörüne katkı sağlayacağını ve sektördeki talepleri karşılayacağını ifade etti.
EMLAK KONUT'TAN KAZANÇLI YATIRIM FIRSATI Emlak Konut, orta gelir grubu için hazırladığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nı duyurdu. Bu kampanya kapsamında İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir gibi büyük şehirlerde toplamda 25 projede ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Kampanyanın üç farklı ödeme modeli bulunuyor: Bu modelde ev alıcıları, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitler her geçen ay azalır. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar ödeme yapılabilir. Peşinatsız Azalan Taksit Modeli: Alıcılar, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeden ev sahibi olma fırsatına sahip. Bu sayede toplamda %12 oranında bir kazanç sağlanıyor ve taksit ödemeleri, aylık %1,29 vade farkı ile 60 ay boyunca yapılabiliyor. İlk Yıl Taksitsiz Model: Bu modelde, peşinat ödemesiz veya belirlenen peşinatla evin tamamı için finansman sağlanabiliyor. Emlak Konut ve Emlak Katılım Bankası iş birliğiyle, ödeme planları esnek bir şekilde düzenlenebilir ve 120 aya kadar vade imkanı sunuluyor. Leasing Destekli Finansman Modeli: