Emlak Konut İstanbul, İzmir ve Antalya başvuru nasıl yapılır? Emlak Konut başvuru ekranı

ÖDEME KOŞULLARI

Emlak Konut'un "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın finansman modeli hakkında açıklamalarda bulunan Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, kampanyada sunulan ödeme seçeneklerinin oldukça cazip olduğunu belirtti. İlk iki ödeme modelinde, Emlak Konut'un borçlandırması ile sürecin yürütüleceğini, bu nedenle vade farklarının düşük tutulabildiğini ifade etti. Üçüncü modelde ise, Emlak Katılım Bankası ile işbirliğiyle leasing yöntemiyle borçlandırma yapıldığını ve bu modelde uygulanan oranların piyasa koşullarının çok altında olduğunu vurguladı.

Yılmaz, ayrıca sosyal konut projelerinin TOKİ tarafından sürdürüldüğünü hatırlatarak, Emlak Konut projelerinde vatandaşların ödeme koşullarını kendilerinin belirleyebileceğini belirtti. Kişisel bütçeye uygun taksit seçenekleriyle, 1+1'den 5+1'e kadar farklı daire seçeneklerinden yararlanılabileceğini söyledi.