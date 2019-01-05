Mutfağınızda bol bol bulundurun! İşte doğal antibiyotik besinler

Kış aylarında sıkça hastalanmamak ve evde kendimizi doğal yollarla tedavi etmek istiyorsak doğa bize bu konuda çok yardımcı olacaktır. Hastalanıldığından sıkça başvurulan antibiyotiklerin doktor kontrolü olmadan tüketilmesi son derece sakıncalıdır. Fakat doğal antibiyotik etkisi olan bu mucizevi besinleri bol bol tüketebilirsiniz. İşte doğal antibiyotik besinler...

5 Ocak 2019 Cumartesi, 19:06:43 Güncelleme: 19:24:56
Mutfağınızda bol bol bulundurun! İşte doğal antibiyotik besinler

En basit hastalıklarda bile hemen antibiyotiğe bel bağlanabiliyor.

Mutfağınızda bol bol bulundurun! İşte doğal antibiyotik besinler

Oysa bilimsel çalışmalar gereksiz antibiyotik kullanımı durumunda vücudun mikroplarla savaşma yeteneğinin azalmaya başladığını, bağışıklık sisteminin zayıfladığını, birçok ciddi hastalığa yol açabildiğini hatta vücutta bakterilerin antibiyotiğe karşı direnç kazanması sonucu ölümcül tabloya bile neden olabildiğini ortaya koyuyor.

Mutfağınızda bol bol bulundurun! İşte doğal antibiyotik besinler

Nezle ve grip gibi hastalıkların yoğun olarak görüldüğü bugünlerde en iyisi hasta olmadan önlem almak ve bunun için de doğanın şifalı besinlerine soframızda yer vererek bağışıklık sistemini güçlendirmek.

Mutfağınızda bol bol bulundurun! İşte doğal antibiyotik besinler

Fitoterapi, Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, "Bağışıklık sistemi insan vücudunu hastalıklara karşı koruyan, zararlı mikropları fark edip yok etmeye çalışan bir sistemdir.

Mutfağınızda bol bol bulundurun! İşte doğal antibiyotik besinler

Antibiyotik kullanmadan bağışıklık sisteminizi doğal formüllerle güçlendirmeniz mümkün" dedi ve sonbahar-kış aylarında tüketilmesi gereken 10 doğal antibiyotiği sıraladı:

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