Mutfağınızda bol bol bulundurun! İşte doğal antibiyotik besinler
Kış aylarında sıkça hastalanmamak ve evde kendimizi doğal yollarla tedavi etmek istiyorsak doğa bize bu konuda çok yardımcı olacaktır. Hastalanıldığından sıkça başvurulan antibiyotiklerin doktor kontrolü olmadan tüketilmesi son derece sakıncalıdır. Fakat doğal antibiyotik etkisi olan bu mucizevi besinleri bol bol tüketebilirsiniz. İşte doğal antibiyotik besinler...
5 Ocak 2019 Cumartesi, 19:06:43 Güncelleme: 19:24:56
Oysa bilimsel çalışmalar gereksiz antibiyotik kullanımı durumunda vücudun mikroplarla savaşma yeteneğinin azalmaya başladığını, bağışıklık sisteminin zayıfladığını, birçok ciddi hastalığa yol açabildiğini hatta vücutta bakterilerin antibiyotiğe karşı direnç kazanması sonucu ölümcül tabloya bile neden olabildiğini ortaya koyuyor.
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