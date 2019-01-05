Her gün bir avuç ay çekirdeği yerseniz...
Severek tükettiğimiz yiyeceklerden biri olan ay çekirdeğinin faydalarını biliyor musunuz? İşte her gün bir avuç ay çekirdeği tüketirseniz olacaklar...
5 Ocak 2019 Cumartesi, 10:44:44
Güncelleme: 10:47:21
Sevilen atıştırmalıklardan biri olan ay çekirdeğinin faydaları saymakla bitmiyor.
Yapılan araştırmalar ay çekirdeğinin stres, anksiyete, depresyon ve unutkanlığa karşı yardımcı besin olduğunu ortaya koyuyor.
Bir avuç ay çekirdeği tüketilmesi, günlük gıda alımının besin değerini arttırmada önemli rol oynuyor.
İçeriğindeki E vitamini enerji veriyor, cinsel gücü artırıyor. Ayrıca şu rahatsızlıklara da iyi geliyor.