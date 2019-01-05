Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 1 milyonluk sorular ( Kim Milyoner Olmak İster final soruları )
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 1 milyon liralık sorulardan bazılarını sizler için derledik. İşte 1 milyon lira ödüle sahip 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında sorulan final soruları ...
5 Ocak 2019 Cumartesi, 21:36:35 Güncelleme: 21:37:24
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını izlemeyen neredeyse yoktur. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de kimisi ilk soruda elendi, bazı yarışmacılar yüksek ödüller kazandı. Televizyon başında izleyenler "Ben bilirdim o soruyu" dedi.
İşte 1 milyon TL'lik sorular...
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