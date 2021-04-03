Müteahhitliği bıraktı! Keçi çiftliği kurdu! Süt siparişlerine yetişemiyor

Malatya'da yaşayan Ali Emre, 4 yıl önce inşaat sektöründeki firmasını kapattı ve atadan kalma toprağında 80 adet Halep keçisiyle çiftlik kurdu. Hedefi 500 keçi olan Emre şu günlerde talep yoğunluğundan siparişlere yetişemiyor.

03.04.2021 14:22 - Son Güncelleme: 03.04.2021 14:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





