Bugünkü
Takvim

Müteahhitliği bıraktı! Keçi çiftliği kurdu! Süt siparişlerine yetişemiyor

Malatya'da yaşayan Ali Emre, 4 yıl önce inşaat sektöründeki firmasını kapattı ve atadan kalma toprağında 80 adet Halep keçisiyle çiftlik kurdu. Hedefi 500 keçi olan Emre şu günlerde talep yoğunluğundan siparişlere yetişemiyor.

03.04.2021 14:22 - Son Güncelleme: 03.04.2021 14:22
Müteahhitliği bıraktı! Keçi çiftliği kurdu! Süt siparişlerine yetişemiyor

Malatya'da inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği firmasını kapatarak 4 yıl önce keçi çiftliği kuran Ali Emre, süt siparişi taleplerine yetişmekte güçlük çekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müteahhitliği bıraktı! Keçi çiftliği kurdu! Süt siparişlerine yetişemiyor

Akdeniz Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra Malatya'da inşaat sektöründe çalışmaya başlayan Emre, şirketini kapatarak hayvancılığa atıldı.

Müteahhitliği bıraktı! Keçi çiftliği kurdu! Süt siparişlerine yetişemiyor

Akçadağ ilçesinde atadan kalma arazilerini değerlendiren Emre, kendi imkanlarıyla keçi çiftliği kurup süt, peynir ve yoğurt üretimi yapmaya başladı.

Müteahhitliği bıraktı! Keçi çiftliği kurdu! Süt siparişlerine yetişemiyor

Ali Emre, AA muhabirine, küçükbaş hayvancılığı karlı gördüğü için bu sektöre girdiğini söyledi.

Müteahhitliği bıraktı! Keçi çiftliği kurdu! Süt siparişlerine yetişemiyor

Veteriner hekimle yaklaşık 1,5 yıllık fizibilite çalışması sonrasında 40 dönüm arazide sıfırdan tesis kurduklarını belirten Emre, 23 dönüme de hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için yonca ektiklerini anlattı.