Müteahhitliği bıraktı! Keçi çiftliği kurdu! Süt siparişlerine yetişemiyor
Malatya'da yaşayan Ali Emre, 4 yıl önce inşaat sektöründeki firmasını kapattı ve atadan kalma toprağında 80 adet Halep keçisiyle çiftlik kurdu. Hedefi 500 keçi olan Emre şu günlerde talep yoğunluğundan siparişlere yetişemiyor.
03.04.2021 14:22
- Son Güncelleme: 03.04.2021 14:22
Malatya'da inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği firmasını kapatarak 4 yıl önce keçi çiftliği kuran Ali Emre, süt siparişi taleplerine yetişmekte güçlük çekiyor.
Akdeniz Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra Malatya'da inşaat sektöründe çalışmaya başlayan Emre, şirketini kapatarak hayvancılığa atıldı.
Akçadağ ilçesinde atadan kalma arazilerini değerlendiren Emre, kendi imkanlarıyla keçi çiftliği kurup süt, peynir ve yoğurt üretimi yapmaya başladı.
Ali Emre, AA muhabirine, küçükbaş hayvancılığı karlı gördüğü için bu sektöre girdiğini söyledi.
Veteriner hekimle yaklaşık 1,5 yıllık fizibilite çalışması sonrasında 40 dönüm arazide sıfırdan tesis kurduklarını belirten Emre, 23 dönüme de hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için yonca ektiklerini anlattı.