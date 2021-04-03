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Bankalarda aniden değişiyor! Tüm işlemler artık tek tıkla yapılabilecek! 10 dakika içerisinde de...

Bankalarda vatandaşların işlemlerini kolaylıkla halledebileceği yeni dönem başlıyor. Hem sektör hem de vatandaş için bir dizi kolaylık getirecek olan yeni döneme ilişkin detaylar araştırılıyor. Kimlik doğrulamasından banka şubesi dışında gerçekleştirilemeyen işlemlerin yapılma biçimine kadar birçok kalemde bankacılık sektörüne önemli düzenlemeler getirildi. Ayrıca müşteri olma, üyelik ve hesap sahipliğinin başlangıcından maliyetlerin düşürülmesine ilişkin yenilikler devreye alındı. İşte bankacılık sektöründe devreye alınan yeni kararlar...

03.04.2021 14:29 - Son Güncelleme: 03.04.2021 14:30
Bankalarda aniden değişiyor! Tüm işlemler artık tek tıkla yapılabilecek! 1 Mayıs itibarıyla...

Bankalarda aniden değişiyor! Tüm işlemler artık tek tıkla yapılabilecek! Vatandaşlar için önemli kolaylıklar sağlayan kararlar devreye alınıyor. Birçok kalemde bankacılık sektörüne önemli düzenlemeler getirildi. Böylece bankacılık sektöründe hem vatandaş hem de sektör için bir dizi kolaylık getiren yeni dönem başladı. Düzenlemeler vakit ve para kaybının önüne geçiyor. Müşterinin şubeye gitmeye mahkum edildiği dönem bitiyor. 10 maddelik düzenlemeye gidildi. İşte madde madde son alınan kararlar...

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Bankalarda aniden değişiyor! Tüm işlemler artık tek tıkla yapılabilecek! 1 Mayıs itibarıyla...

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Sabah'ın haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), "Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bankalarda aniden değişiyor! Tüm işlemler artık tek tıkla yapılabilecek! 1 Mayıs itibarıyla...

Artık uzaktan kimlik doğrulamasıyla ve ıslak imzaya gerek kalmadan müşteri olunabilecek.

Bankalarda aniden değişiyor! Tüm işlemler artık tek tıkla yapılabilecek! 1 Mayıs itibarıyla...

Müşteri olma süreci en fazla 10 dakikalık bir sürede tamamlanabilecek.

Bankalarda aniden değişiyor! Tüm işlemler artık tek tıkla yapılabilecek! 1 Mayıs itibarıyla...

Görüntülü görüşme şifrelenmiş güvenli iletişim ile gerçekleştirilecek.