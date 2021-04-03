Bankalarda aniden değişiyor! Tüm işlemler artık tek tıkla yapılabilecek! 10 dakika içerisinde de...

Bankalarda vatandaşların işlemlerini kolaylıkla halledebileceği yeni dönem başlıyor. Hem sektör hem de vatandaş için bir dizi kolaylık getirecek olan yeni döneme ilişkin detaylar araştırılıyor. Kimlik doğrulamasından banka şubesi dışında gerçekleştirilemeyen işlemlerin yapılma biçimine kadar birçok kalemde bankacılık sektörüne önemli düzenlemeler getirildi. Ayrıca müşteri olma, üyelik ve hesap sahipliğinin başlangıcından maliyetlerin düşürülmesine ilişkin yenilikler devreye alındı. İşte bankacılık sektöründe devreye alınan yeni kararlar...

03.04.2021 14:29 - Son Güncelleme: 03.04.2021 14:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





