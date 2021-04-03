Üsküdar'da 500 kişilik 'sözde çekim' rezaleti! Bekçilere akılalmaz tehdit: Sizin başınız benim dayım hepinizi yakarım

Eğlence mekanından kaçamayanlar ise gizli bölmelere, masa altlarına, tuvaletlere ve perde arkalarına saklandı. Polis mekanın içinde yaptığı incelemede, üzerinde acil çıkış kapısı yazan kapının açıldığı koridorun sandalye ve masalarla kapatıldığını fark etti.