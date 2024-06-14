Muhabbet kuşları bakın aslen nereliymiş! Ailemizin cici kuşları sizi şoke edecek! Kimse bilmiyordu

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Muhabbet kuşlarının papağan türleri arasında en küçüklerinden biri olduğunu biliyor muydunuz? Bu sevimli kuşlar, ülkemizde ve dünya genelinde birçok insan tarafından sevimli evcil hayvanlar olarak beslenmektedirler. Muhabbet kuşları, cana yakın davranışları ve özellikle konuşma yetenekleriyle tanınır ve sevilirler. Bakımı son derece kolay olan bu dostlarımızın asıl vatanı ise pek çoğu için şaşırtıcı olabilir.