Muhabbet kuşları bakın aslen nereliymiş! Ailemizin cici kuşları sizi şoke edecek! Kimse bilmiyordu

Muhabbet kuşları, evlerimizin en sevimli ve en konuşkan misafirlerinden biridir. Küçük boyutları ve dostane tavırlarıyla milyonlarca insanın kalbini kazanmış bu papağan türü, evcil hayvan tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelmiştir. Ancak pek çoğumuzun bilmediği bir gerçek var: Muhabbet kuşlarının asıl vatanı, onları evlerimizde beslediğimiz yerlerden oldukça uzakta...
Muhabbet kuşlarının papağan türleri arasında en küçüklerinden biri olduğunu biliyor muydunuz? Bu sevimli kuşlar, ülkemizde ve dünya genelinde birçok insan tarafından sevimli evcil hayvanlar olarak beslenmektedirler. Muhabbet kuşları, cana yakın davranışları ve özellikle konuşma yetenekleriyle tanınır ve sevilirler. Bakımı son derece kolay olan bu dostlarımızın asıl vatanı ise pek çoğu için şaşırtıcı olabilir.
MUHABBET KUŞUNUN ANA VATANI ŞOKE EDECEK
Muhabbet kuşları, Avustralya kıtasına özgü Melopsittacus cinsinin içinde yer alan tek türdür.
İŞTE MUHABBET KUŞLARI HAKKINDA BİLİNMEYENLER
Küçük, uzun kuyruklu bu kuşlar yabani ortamda genel olarak yeşil veya sarı tüy rengine ve kanatlarında siyah taralı çizgilere sahiptir.