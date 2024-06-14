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İstanbul kırmızıya boyandı! Çakan şimşekler kartpostallık manzara oluşturdu

İstanbul'da günlerdir etkili olan aşırı sıcakların ardından yağan yağmur bir nebze olsun serinletirken, gün batımında gökyüzünün kızıla boyandığı anlar ise mest etti. İşte o kareler...

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 21:40 Güncelleme 14 Haziran 2024, 21:42
İstanbul kırmızıya boyandı! Çakan şimşekler kartpostallık manzara oluşturdu 1

İstanbul'da günlerdir etkili olan aşırı sıcakların ardından yağan yağmur bir nebze olsun serinletirken, gün batımında gökyüzünün kızıla boyandığı anlar ise mest etti.

İstanbul kırmızıya boyandı! Çakan şimşekler kartpostallık manzara oluşturdu 2

Çakan şimşekler de görsel şölen oluşturdu.

İstanbul kırmızıya boyandı! Çakan şimşekler kartpostallık manzara oluşturdu 3

Mega kent İstanbul'da kavurucu sıcakların ardından bölgesel olarak sağanak yağış etkili oldu.

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