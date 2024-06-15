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Türkiye'den 3 şehir zirveye demir attı! İşte dünyanın en güzel şehirleri

Londra merkezli küresel pazar araştırma şirketi Euromonitor International dünyanın en güzel şehirlerini belirlemek amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu prestijli listede Türkiye üç farklı şehriyle yer alarak uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekti. Euromonitor'un açıkladığı rapor Türkiye'nin çeşitliliği ve zenginliği açısından dünya çapında ne kadar önemli bir konumda olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 16:04 Güncelleme 15 Haziran 2024, 16:03
Türkiye’den 3 şehir zirveye demir attı! İşte dünyanın en güzel şehirleri 1

Euromonitor'un araştırması, Türkiye'nin kendine özgü kültürel ve doğal zenginlikleriyle tanınan şehirlerine önemli bir yer verdi. Listede Türkiye'yi temsil eden üç şehir, ülkemizin kültürel mirası, doğal güzellikleri ve turistik cazibe merkezleriyle dünya çapında tanınan ve takdir edilen destinasyonlar arasında bulunuyor. Bu şehirler, turistler için sundukları benzersiz deneyimler ve eşsiz atmosferleriyle öne çıkıyor.

Türkiye’den 3 şehir zirveye demir attı! İşte dünyanın en güzel şehirleri 2

İşte dünyanın en güzel şehirleri...

Türkiye’den 3 şehir zirveye demir attı! İşte dünyanın en güzel şehirleri 3

Paris
Dubai
Madrid

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