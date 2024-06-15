Türkiye'den 3 şehir zirveye demir attı! İşte dünyanın en güzel şehirleri

Londra merkezli küresel pazar araştırma şirketi Euromonitor International dünyanın en güzel şehirlerini belirlemek amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu prestijli listede Türkiye üç farklı şehriyle yer alarak uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekti. Euromonitor'un açıkladığı rapor Türkiye'nin çeşitliliği ve zenginliği açısından dünya çapında ne kadar önemli bir konumda olduğunu bir kez daha ortaya koydu.