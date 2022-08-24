Muğla'da feci olay! Turistleri taşıyan safari cipi devrildi: Ölü ve yaralılar var | Gözaltına alındılar
Son dakika haberine göre Muğla Marmaris'te turistleri taşıyan bir safari aracı devrildi. Feci kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası başlatılan soruşturma kapsamında araç sürücüleri gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, turistleri taşıyan Murtaza A. (58) idaresindeki 66 DC 170 plakalı cip safari aracı, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Tepesi mevkisinde yağmurun ıslattığı yolda devrildi.
Marmaris'te feci kaza! Turistleri taşıyan safari cipi devrildi | Video
Devrilen araç karşı yönden gelen Ali K.T. idaresindeki 20 ACY 932 plakalı otomobile ön kısmından çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada Iraklı uyruklu 5 turist hayatını kaybederken, yaralanan 5 turist 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Cenazeler savcı incelemesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Yaralıların bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Araç sürücüleri, gözaltına alındı.
Iraklı turistleri taşıyan cip safarinin turunu tamamlayıp ilçe merkezine döndüğü sırada kazanın yaşandığı belirtildi.
Hayatını kaybedenlerin arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.
Otomobilin sürücüsü Ali K.T. kaza yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmaris'ten Datça istikametine seyir halindeyken yolda savrulan cipin devrilerek üzerine doğru geldiğini dile getirdi.
Öte yandan, kazanın meydana geldiği kara yolu, araç trafiğine kapandı.
A Haber olay yerinden son gelişmeleri aktardı:
İki gün önce Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetmişti, bugün ise Marmaris'te safariye çıkan turistleri taşıyan bir cipin devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyelim. A Haber ekibi olarak kaza yerinin bulunduğu noktadayız.