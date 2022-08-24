Muğla'da feci olay! Turistleri taşıyan safari cipi devrildi: Ölü ve yaralılar var | Gözaltına alındılar

A Haber olay yerinden son gelişmeleri aktardı:

İki gün önce Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetmişti, bugün ise Marmaris'te safariye çıkan turistleri taşıyan bir cipin devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyelim. A Haber ekibi olarak kaza yerinin bulunduğu noktadayız.

A Haber Marmaris'teki kaza yerinde | Video