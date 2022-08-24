Meteoroloji, AFAD ve Valilik peş peşe açıklama yaptı! İstanbul'a kuvvetli rüzgar, yağış ve dolu alarmı: Çanakkale'de tedbirler...
Marmara ve Kuzey Ege'de beklenen sağanak yağış başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın peş peşe yaptığı uyarıların ardından bir açıklama da İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları ikaz etti. İstanbul'un bazı bölgelerinde dolu yağışının beklendiği belirtildi. Yarın (25 Ağustos) etkili olacak yağış ile ilgili çok sayıda ile de sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personelin yarım gün idari izinli sayıldığı Çanakkale'de araçların halı, battaniye ve kartonlarla örtüldüğü görüldü. İstanbul'da beklenen yağış saat 22.30 itibarıyla başladı.
Açıklamada, 11 ilde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara ilişkin olarak "24 Ağustos Çarşamba günü; Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege'de görülecek Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.
İSTANBUL'A KUVVETLİ RÜZGAR VE DOLU UYARISI
İstanbul'da bugün öğleden sonra başlayan yağmur etkisini yarın artıracak.
AFAD, AKOM ve İstanbul Valiliği'nden beklenen yağış nedeniyle peş peşe uyarılar geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada, saat 22.00'a kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışının da beklendiği belirtildi.
Açıklamada "Yoğun şimşek ve yıldırımla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgarın yer yer saatte 50 km hıza çıkma ihtimali bulunuyor" denildi.