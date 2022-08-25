Mardin Derik'teki katliam gibi kazada 84 yaşındaki annesinin ölümüne neden olan TIR lastiğini iş yerinde buldu
Mardin'in Derik ilçesinde 2 TIR'ın karıştığı, 20 kişinin hayatını kaybettiği çifte kaza ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İkinci kazada fırlayan TIR lastiğinin çarpması sonucu annesi Sıtti Abul'u (84) kaybeden Serhat Abul (42), aynı lastiği iş yerinde görünce bir kez daha yıkıldığını belirterek, "Çocuklar bana 'Baba, anneye çarpan lastik burada' dedi. Ben de 'Ne lastiği' dedim. Şaşırdım. İndim, iş yerime baktım, lastik burada. Bir terliği arabanın arasında, diğer terliği dükkanın önünde düşmüş" dedi.
Bu kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever'i (11) ile İbrahim Halil Has (80) ve İnan Berk (35) yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de kaza yerinde toplanarak, ekiplerin çalışmasını takip etmeye başladı.
Bu kazadan yaklaşık 30 dakika sonra yine gübre yüklü olan Umut Gündüz yönetimindeki 34 NMB 53 plakalı TIR, olay yerindeki kalabalığın arasına daldı. Kalabalık, panik içerisinde sağa sola kaçışmaya çalıştı. TIR, çok sayıda kişiye çarpıp, apartmana çarparak durdu. Can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
HER İKİ KAZADA DA 26 KİŞİ YARALANDI
Bu kazada da müdahale edenler arasında bulunan polis memuru Yahya Ergin (33) şehit oldu, Bessi Bağlayan (57), İrfan Aktaş (45), Mülkiye Acar (56), Ünal Ekinci (24), Baran Açan (28), Hamit Akkoyun (82), Ahmet Aktay (30), Sıtti Abul (84), Fesih Dağ (61), Velat Dağ (45), Kemal Dağ (60), Hatip Denk (66), Necla Arda (27), İsa Ayebe (42), Baver Babur (17) yaşamını yitirdi.
Her iki kazada yaralanan 6'sı ağır 26 kişi de hastaneye kaldırıldı. Kazalarda 11 araç ile 3 iş yerinde de büyük hasar meydana geldi. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförleri Umut Gündüz ile Yusuf Şataflı tutuklandı. Yaralılardan 21'i taburcu edilirken, 5'inin ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor.