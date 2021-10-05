Müge Anlı’nın okuduğu saplantılı aşk mektuplarının altından neler çıktı neler! Hiç öyle masum değil ’koca ineğim, civeleğim...’

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı yine çok konuşulacak bir olayı programında işliyor. Ancak bu kriminal olayda seyirciyi şaşkınlıkla birlikte şaşkına çeviren detaylar da var.

Balıkesir'in Havran ilçesinde 2018 yılında bir cinayet işleniyor. Mustafa Kut isimli kişi, evden tarlasına gitmek için çıkıyor ve kısa süre sonra tarlasının yanındaki sulama alanının orada ölü olarak bulunuyor.