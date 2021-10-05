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Yok böyle cami: İmam 26 yılda botanik bahçeye çevirdi! İşte Nevşehir'deki Çiçekli Cami

Nevşehir Esentepe Mahallesi'ndeki Taşlıcel Camisi'nde 1992 yılında göreve başlayan imam hatip Ahmet Aydemir, 1995 yılından itibaren evinde hobi amaçlı yetiştirdiği çiçekleri camiye getirmeye başladı. Camide şu anda 300 öğrencinin çiçeği bulunurken görüntü ise adeta bir botanik bahçeyi andırıyor. Bu çalışmasından dolayı geçen yıl Türkiye Diyanet Vakfı tarafından verilen "Uluslararası İyilik Ödülü"nü kazandığını anlatan Aydemir, şöyle konuştu: Cenabı Allah'ın yeryüzündeki evleri olan camilerin her şeyin en güzeline layık olduğuna inanıyorum. Botanik bahçesi gibi olan bu camide çiçekler arasında ibadet yapmanın zevki ayrı oluyor."

AA
05.10.2021 13:29 - Son Güncelleme: 05.10.2021 13:29
Yok böyle cami: İmam 26 yılda botanik bahçeye çevirdi! İşte Nevşehir’deki Çiçekli Cami

Nevşehirli imam hatip Ahmet Aydemir, görev yaptığı caminin içerisini çiçeklerle donatarak adeta botanik bahçesi haline getirdi.

Esentepe Mahallesi'ndeki Taşlıbel Camisi'nde 1992 yılında göreve başlayan Aydemir, 1995 yılından itibaren camiye evinde hobi amaçlı yetiştirdiği çiçeklerden getirmeye başladı.

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Yok böyle cami: İmam 26 yılda botanik bahçeye çevirdi! İşte Nevşehir’deki Çiçekli Cami

Mahalle sakinlerinin de desteğiyle zamanla adeta botanik bahçesine dönüştürülen caminin adı da iki yıl önce Çiçekli Cami olarak değiştirildi. Camide, 300'den fazla saksı çiçeği bulunuyor.

Yok böyle cami: İmam 26 yılda botanik bahçeye çevirdi! İşte Nevşehir’deki Çiçekli Cami

İmam hatip Ahmet Aydemir, AA muhabirine, camiyi mahallelilerin ve çocukların daha çok ilgisini çekecek hale getirdiği için mutluluk duyduğunu söyledi.

Yok böyle cami: İmam 26 yılda botanik bahçeye çevirdi! İşte Nevşehir’deki Çiçekli Cami

Bu çalışmasından dolayı geçen yıl Türkiye Diyanet Vakfı tarafından verilen "Uluslararası İyilik Ödülü"nü kazandığını anlatan Aydemir, şöyle konuştu:

Yok böyle cami: İmam 26 yılda botanik bahçeye çevirdi! İşte Nevşehir’deki Çiçekli Cami

"1995 yılında evimden çiçek getirmeye başladım. Cami cemaatinin hoşuna gitti, onlar da getirdi. Yaz kursuna gelen öğrencilerin dikkatini çekti. Şu an mahallemizdeki 300 öğrencinin camide çiçeği var. Buraya gelirler bakım yaparlar.

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