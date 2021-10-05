İzmir’de şoke eden görüntü! Deniz yeşile büründü!

"BÜYÜK KANAL PROJESİ'NE DAHİL EDİLMESİ VE DERELERİN ISLAH EDİLMESİ LAZIM"

Konuyla ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof Dr. Uğur Sunlu, "Bostanlı deresinden gelen karasal girdi durumu var. Orası sığ bir bölge.