İzmir'de şoke eden görüntü! Deniz yeşile büründü!
İzmir Bostanlı'da sahil kenarında yürüyüşe çıkanlar denizi görünce şoke oldu. İzmir Bostanlı sahil bölgesinde belli dönemler gözlemlenen aşırı alg çoğalması, yeniden ortaya çıktı. Deniz marulları sahili yeşile bürürken, böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını belirten vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.
05.10.2021 16:24
- Son Güncelleme: 05.10.2021 16:24
Halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen aşırı alg çoğalması, İzmir'de Bostanlı sahili yeşile bürüdü.
İzmir Bostanlı sahil bölgesinde belli dönemler gözlemlenen aşırı alg çoğalması, yeniden ortaya çıktı.
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de bölgeye gelerek deniz marullarını toplama çalışması başlattı.
"BÜYÜK KANAL PROJESİ'NE DAHİL EDİLMESİ VE DERELERİN ISLAH EDİLMESİ LAZIM"
Konuyla ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof Dr. Uğur Sunlu, "Bostanlı deresinden gelen karasal girdi durumu var. Orası sığ bir bölge.