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Haberler Yaşam İzmir'de şoke eden görüntü! Deniz yeşile büründü!

İzmir'de şoke eden görüntü! Deniz yeşile büründü!

İzmir Bostanlı'da sahil kenarında yürüyüşe çıkanlar denizi görünce şoke oldu. İzmir Bostanlı sahil bölgesinde belli dönemler gözlemlenen aşırı alg çoğalması, yeniden ortaya çıktı. Deniz marulları sahili yeşile bürürken, böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını belirten vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

05.10.2021 16:24 - Son Güncelleme: 05.10.2021 16:24
İzmir’de şoke eden görüntü! Deniz yeşile büründü!

Halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen aşırı alg çoğalması, İzmir'de Bostanlı sahili yeşile bürüdü.

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İzmir’de şoke eden görüntü! Deniz yeşile büründü!

İzmir Bostanlı sahil bölgesinde belli dönemler gözlemlenen aşırı alg çoğalması, yeniden ortaya çıktı.

İzmir’de şoke eden görüntü! Deniz yeşile büründü!

Deniz marulları sahili yeşile bürürken, böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını belirten vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

İzmir’de şoke eden görüntü! Deniz yeşile büründü!

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de bölgeye gelerek deniz marullarını toplama çalışması başlattı.

İzmir’de şoke eden görüntü! Deniz yeşile büründü!

"BÜYÜK KANAL PROJESİ'NE DAHİL EDİLMESİ VE DERELERİN ISLAH EDİLMESİ LAZIM"
Konuyla ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof Dr. Uğur Sunlu, "Bostanlı deresinden gelen karasal girdi durumu var. Orası sığ bir bölge.

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