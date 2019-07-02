TOKİ Başakşehir Ayazma/Hoşdere kura sonuçları isim listesi yayınlandı! İşte TOKİ kura çekiliş sonuçları

TOKİ Başakşehir Ayazma/Hoşdere kura çekilişi tamamlandı. Ayazma Projesine 22 bin 867 başvuru yapılırken, konutların 162'si "2+1", 88'i de "3+1" nitelikte olacak. Projede yer alan 250 konutun 14'ü şehit ailesi ve gazilere, 14'ü engellilere, 63'ü emeklilere, 159'u da diğer vatandaşlara ayrıldı. Hoşdere Projesinde yer alan 337 konut için ise 15 bin 298 başvuru yapıldı. 169'u "2+1", 168'i de "3+1" nitelikte olan konutların, 11'i şehit ailesi ve gazilere, 18'i engellilere, 85'i emeklilere, 223'ü de diğer vatandaşlara ayrıldı. İşte 2019 TOKİ Başakşehir kura sonuçları isim listesi...