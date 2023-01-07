Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan çocuk istismarından gözaltına alınmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı! Sinan olayında son dakikalar peş peşe
Müge Anlı, Tokat Almus'ta sırra kadem basan Arife Gökçe'yi ararken gün yüzüne çıkanlar Türkiye'yi ekran başına kilitliyor. 5 çocuk ve 12 torun sahibi olan Arife Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar atan Sinan Sardoğan isimli takıntılı komşu, Müge Anlı canlı yayınında herkesi çileden çıkarıyor. Şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı ve yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar atan Sardoğan'a, Müge Anlı'nın 'Bacaklarıma bakma' şeklinde tepkisi gündem olmuştu. Önceki akşam küçük bir çocuğa cinsel taciz iddiasıyla gözalatına alınan Sinan Sardoğan'ın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
07.01.2023 15:52 - Son Güncelleme: 07.01.2023 15:52
Kocası Fikri Gökçe, eve geldiğinde, yanmış bir tava, taşmış bir süt, kapı ve pencereler açık, telefonu pencerenin yanında ve takma dişlerinin evde olduğunu görünce soluğu jandarmada aldı
Sinan Sardoğan'ın görüntüleri ortaya çıktı | TIKLA İZLE
Önceki gün yayına telefonla bağlanan bir otobüs muavini "Bu şahsı ben geçen seneden tanıyorum. Bu şahıs Tokat terminalinde 17 yaşındaki bir kızı taciz etti dayak yedi. Tesadüfen gördüm. Baktım bizim tacizci. Adım gibi eminim o kişi Sinan'dı" demiş ayrıca olayın gerçekleştiği noktayı da tarif etmişti.