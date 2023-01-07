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Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan çocuk istismarından gözaltına alınmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı! Sinan olayında son dakikalar peş peşe

Müge Anlı, Tokat Almus'ta sırra kadem basan Arife Gökçe'yi ararken gün yüzüne çıkanlar Türkiye'yi ekran başına kilitliyor. 5 çocuk ve 12 torun sahibi olan Arife Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar atan Sinan Sardoğan isimli takıntılı komşu, Müge Anlı canlı yayınında herkesi çileden çıkarıyor. Şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı ve yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar atan Sardoğan'a, Müge Anlı'nın 'Bacaklarıma bakma' şeklinde tepkisi gündem olmuştu. Önceki akşam küçük bir çocuğa cinsel taciz iddiasıyla gözalatına alınan Sinan Sardoğan'ın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

07.01.2023 15:52 - Son Güncelleme: 07.01.2023 15:52
Müge Anlı’daki Sinan Sardoğan çocuk istismarından gözaltına alınmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı! Sinan olayında son dakikalar peş peşe

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen konu günlerdir Türkiye gündeminden düşmüyor.

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Müge Anlı’daki Sinan Sardoğan çocuk istismarından gözaltına alınmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı! Sinan olayında son dakikalar peş peşe

Arife Gökçe, 17 Aralık 2022 Cumartesi günü kayboldu. Evinde yemek yaparken, üzerinde ev kıyafetleri ve terlikleriyle ortadan kaybolan Gökçe'nin yemek yaptığı tava yanmış, ocakta kaynaması için koyduğu sütün taşımış olması kadının başına bir şey geldiği iddialarını kuvvetlendirdi.

Müge Anlı’daki Sinan Sardoğan çocuk istismarından gözaltına alınmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı! Sinan olayında son dakikalar peş peşe

Kocası Fikri Gökçe, eve geldiğinde, yanmış bir tava, taşmış bir süt, kapı ve pencereler açık, telefonu pencerenin yanında ve takma dişlerinin evde olduğunu görünce soluğu jandarmada aldı

Sinan Sardoğan'ın görüntüleri ortaya çıktı | TIKLA İZLE

Müge Anlı’daki Sinan Sardoğan çocuk istismarından gözaltına alınmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı! Sinan olayında son dakikalar peş peşe

Arife Gökçe'yi arama çalışmaları devam ederken eşi hakkında bir görgü tanığı ve bir ipucu bulurum ümidiyle Fikri Gökçe, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Sonrasında da Sinan Sardoğan'ın başta Arife Gökçe olmak üzere yaşça büyük kadınları taciz ettiği ortaya çıktı.

Müge Anlı’daki Sinan Sardoğan çocuk istismarından gözaltına alınmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı! Sinan olayında son dakikalar peş peşe

Önceki gün yayına telefonla bağlanan bir otobüs muavini "Bu şahsı ben geçen seneden tanıyorum. Bu şahıs Tokat terminalinde 17 yaşındaki bir kızı taciz etti dayak yedi. Tesadüfen gördüm. Baktım bizim tacizci. Adım gibi eminim o kişi Sinan'dı" demiş ayrıca olayın gerçekleştiği noktayı da tarif etmişti.

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