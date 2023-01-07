Baş ucumuzda duran mucize! Çamaşır sulu kıyafetlerinizi sakın atmayın! 5 dakikada eskisinden daha iyi yapıyor...
Çamaşır suyu lekesi olan kıyafetlerinizden sakın vazgeçmeyin! Bu yöntemle eskisinden çok daha yeni gözüken kıyafetlere sahip olabilirsiniz. Birçok ev hanımı bile bu gizli ipucunu bilmiyor. İşte çamaşır suyu lekesi çıkarmanın en kolay yolu...
07.01.2023 23:27 - Son Güncelleme: 07.01.2023 23:27
Verilen süre geçtiğinde, kıyafetinizi düşük derecede yıkayın.
Bu yöntemle çamaşır suyu lekesinden çamaşırlarınızı kurtarabilirsiniz.