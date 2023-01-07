Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Pompaya yaklaşınca otomobil alev aldı
Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar kameraya yansıdı... Aksaray'da bir akaryakıt istasyonunda yakıt almak için pompaya yaklaşan araç bir anda alev aldı. Akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilerek alevler söndürülürken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı...
07.01.2023 12:26 - Son Güncelleme: 07.01.2023 12:26
Aksaray'da bir akaryakıt istasyonunda yakıt doldurulurken alev alan otomobil, çalışanlar tarafından söndürüldü.