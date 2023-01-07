Vav TV İzle
Haberler Yaşam Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Pompaya yaklaşınca otomobil alev aldı

Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Pompaya yaklaşınca otomobil alev aldı

Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar kameraya yansıdı... Aksaray'da bir akaryakıt istasyonunda yakıt almak için pompaya yaklaşan araç bir anda alev aldı. Akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilerek alevler söndürülürken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı...

07.01.2023 12:26 - Son Güncelleme: 07.01.2023 12:26
Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Pompaya yaklaşınca otomobil alev aldı

Aksaray'da bir akaryakıt istasyonunda yakıt doldurulurken alev alan otomobil, çalışanlar tarafından söndürüldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Pompaya yaklaşınca otomobil alev aldı


Olay, perşembe günü saat 20.00 sıralarında Şamlı Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi.

Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Pompaya yaklaşınca otomobil alev aldı

POMPAYA YAKLAŞINCA ALEV ALDI

Mahmut Ö.'nün akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra çalıştırmak istediği 06 HA 1536 plakalı otomobili, motor kısmından alev aldı.

Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Pompaya yaklaşınca otomobil alev aldı

PANİKLE OTOMOBİLİ TERK ETTİ

Durumu fark eden istasyon çalışanı Mustafa Sarıkaya sürücüyü uyardı. Mahmut Ö. ve yanındaki arkadaşı panikle otomobili terk etti. Yangın akaryakıt istasyonu çalışanlarının müdahalesiyle söndürüldü.

Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Pompaya yaklaşınca otomobil alev aldı

Olay, istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

SON DAKİKA