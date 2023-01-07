Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan'ın cinsel istismar öncesi görüntüleri ortaya çıktı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Arife Gökçe olayında izleyenleri ekran başına kilitleyen bir sapıklık hikayesi ortaya çıktı. Kayıbın bulunması için programa konuk olan Sinan Sardoğan'ın sapıklıkları günbegün ayyuka çıktı. Programın telefonları Sardoğan'ın cinsel taciz ve sapkınlıklarını anlatmak isteyenler tarafından susmadı. Stüdyodakilerin ve ekran başındaki izleyenlerin ''bu sapık neden hala tutuklanmıyor'' sorusu son buldu. Sinan Sardoğan'ın çocuğa cinsel istismar öncesi görüntüleri ortaya çıktı. Sardoğan'ın eşkal bilgileri ile birebir uyuşması ve yaptırılan teşhis sonucunda aynı şahıs olduğunun anlaşılması üzerine 6 Ocak günü yakalanarak gözaltına alındı. İşte Sardoğan'ın kameralara yakalandığı görüntü ve adliyeye sevk edilme anları...