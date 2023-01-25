Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan'a ne oldu? Arife Gökçe aranırken çocuğa tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı, flaş iddia: "Bu yüzden susuyor"

"SİNAN'I SİLAHLA ÇOK KORKUTMUŞLAR"

Gökçe, olayın şüphelisinin silahla korkutulmuş olduğunu ileri sürerek, "Sinan attığı mesajları inkar etmiyor. Ama öldürmeyle alakam yok diyor. Sinan'ı silahla çok korkutmuşlar. Türkiye değil Dünya gelse Sinan'ı konuşturamaz. Sadece Sinan'ı konuşturacak olan silah. Silahtan yılmış durumda. Suçladığı insanları görünce ben yapmadım diye konuşan birisi. Sinan saat 11.58'de eşime, 12.30-13.00 gibi beni arıyor. Saat 14.30 gibide jandarmayı arayarak 'beni ararsanız, evdeyim' diyerek şüpheleri üzerine çekti. Sinan burada bir gözetleyici olarak kullanıyor. 'Suç Sinan'ın üzerinde kalır, bende bu arada kurtulurum' böyle bir şey yok. Bende bunları inşallah öğreneceğim. O götüren insan bana hayatı nasıl zindan ettiyse bende peşindeyim. Sinan'ı korumaya geçenler şunu iyi bilsinler. Bu şahıs çocuklarıma bana, eşime ağza almayacak küfürlü mesajlar attı. Bu Sinan'ın mesajlarını bir okusunlar kabul ediyorlarsa ben davacı değilim. Herkesin eşi çoluğu çocuğu var. Bu şekil bu sözleri insanlar kabul ediyorsa insanlar bize öyle mesaj atsınlar" diye konuştu.