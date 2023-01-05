Haberler Magazin Videoları ''PİŞKİN DAVET'' Müge Anlı'yı taciz eden sapık Sinan'ın yine gözü döndü! Avukat çileden çıktı: "Sabırlı duramıyorum..." | 5 Ocak Müge Anlı izle

''PİŞKİN DAVET'' Müge Anlı'yı taciz eden sapık Sinan'ın yine gözü döndü! Avukat çileden çıktı: "Sabırlı duramıyorum..." | 5 Ocak Müge Anlı izle

''PİŞKİN DAVET'' Müge Anlı'yı taciz eden sapık Sinan'ın yine gözü döndü! Avukat çileden çıktı: "Sabırlı duramıyorum..." | 5 Ocak Müge Anlı izle
05.01.2023 12:04 - Son Güncelleme: 05.01.2023 14:29

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ATV'de yayınlanan ekranların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Tokat'ın Almus ilçesi, Ataköy beldesinde kaybolan Arife Gökçe olayı işlenmeye devam ediyor. Köydekilerin anlattıklarından yola çıkılarak, kamuoyuna yansıyan ve hakkında 23 adli işlem olan kaybın baş şüphelisi Sinan Sardoğan'ın cinsel taciz ve sapkınları günbegün ayyuka çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'yı canlı yayında gözleriyle taciz eden Sapık Sinan bugünkü programda da Müge Anlı'yı evine davet etti. Avukat Rahmi Özkan ise bu duruma daha fazla katlanamayıp; ''Zaten sabırlı duramıyorum, bir de sana bir laf söylerse iş iyice karışır, başımıza da iş açarız ondan sonra'' diyerek Müge Anlı'yı uyardı.

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Müge Anlı Arife Gökçe olayını programında ele almaya devam ediyor. 64 yaşındaki Arife Gökçe'nin şüpheli kaybında tüm oklar özellikle yaşlı kadınları taciz ettiği öğrenilen Sinan Sardoğan'a çevrildi. Sinan Sardoğan programın bugünkü bölümünde ünlü sunucu ve gazeteci Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkardı. Sinan'ın bacaklarına baktığını söyleyen Anlı, ''Bacaklarıma bakma, yararım beynini'' diyerek Sinan'a tepki gösterdi. İşte o anlar...

Sapık Sinan oraya kilitlendi! Müge Anlı çileden çıktı: "Bacaklarıma bakma..."

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