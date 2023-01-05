ATV'de yayınlanan ekranların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Tokat'ın Almus ilçesi, Ataköy beldesinde kaybolan Arife Gökçe olayı işlenmeye devam ediyor. Köydekilerin anlattıklarından yola çıkılarak, kamuoyuna yansıyan ve hakkında 23 adli işlem olan kaybın baş şüphelisi Sinan Sardoğan'ın cinsel taciz ve sapkınları günbegün ayyuka çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'yı canlı yayında gözleriyle taciz eden Sapık Sinan bugünkü programda da Müge Anlı'yı evine davet etti. Avukat Rahmi Özkan ise bu duruma daha fazla katlanamayıp; ''Zaten sabırlı duramıyorum, bir de sana bir laf söylerse iş iyice karışır, başımıza da iş açarız ondan sonra'' diyerek Müge Anlı'yı uyardı.