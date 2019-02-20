İstanbul’da yoğun sis kazalara neden oldu
Yoğun sis nedeniyle aynı noktada meydana gelen iki trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmadı. Kentin çeşitli bölgelerinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
20.02.2019 06:50
- Son Güncelleme: 20.02.2019 06:50
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Sarıyer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balta Limanı kavşağında, virajı alamayan Nihat Üstün'ün kullandığı 34 UJ 0987 plakalı kamyonet, kaldırımı aşarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Ağacı altına alan kamyonet, itfaiye ekiplerinin ağacı kesmesinin ardından bulunduğu yerden çekildi.
DİĞER GALERİLER