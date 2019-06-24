Müge Anlı'daki Palu ailesi davasında son dakika gelişmesi! Tuncer Ustael'den şok sözler...

Palu ailesi, Müge Anlı programına katıldığı ilk günden bu yana izleyiciyi ekran başına kilitledi. 24 Aralık Müge Anlı canlı yayınına Havva Palu, Tuncer Ustael ve Emine Ustael adında üç kişi katıldı ve işte Türkiye hatta dünya gündemine oturan Palu ailesinin akılalmaz hikayesi böyle tanınmaya başladı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesinin yargılanmasına Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Davada tutuklu olan Tuncer Ustael, Emine Ustael, Havva Palu, Fatih Palu, İsa Palu ve Ayşe Palu geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesine getirildi. Tuncer Palu'nun akılalmaz sözleri ortaya çıktı...

24.06.2019 13:25 - Son Güncelleme: 24.06.2019 13:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





