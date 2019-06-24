Müge Anlı'daki Palu ailesi davasında son dakika gelişmesi! Tuncer Ustael'den şok sözler...
Palu ailesi, Müge Anlı programına katıldığı ilk günden bu yana izleyiciyi ekran başına kilitledi. 24 Aralık Müge Anlı canlı yayınına Havva Palu, Tuncer Ustael ve Emine Ustael adında üç kişi katıldı ve işte Türkiye hatta dünya gündemine oturan Palu ailesinin akılalmaz hikayesi böyle tanınmaya başladı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesinin yargılanmasına Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Davada tutuklu olan Tuncer Ustael, Emine Ustael, Havva Palu, Fatih Palu, İsa Palu ve Ayşe Palu geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesine getirildi. Tuncer Palu'nun akılalmaz sözleri ortaya çıktı...
24 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında tüm Türkiye'nin tanıdığı Palu ailesiyle ilgili dava görüldü. Kocaeli'de 11 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin "acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamasıyla haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Tahnal'ın eniştesi Tuncer ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Fatih ve Ayşe Palu'nun yargılanmasına devam edildi. Tuncer Ustael'in şok eden sözleri ortaya çıktı! İşte Palu ailesi davasında son durum.
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Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, "acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamaları yöneltilen ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenen Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Ayşe ve Fatih Palu ile avukatları katıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları Bahar Yıldız ve Bilge Kaya da duruşmada hazır bulundu.
Mahkeme Heyeti Başkanı Atilla Darı, İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen raporda, sanıkların akli dengesinin yerinde olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Darı, Temel Hak ve Adil Fırsatlar İzleme Derneğinin davaya katılma talebini içeren dilekçesinin olduğunu belirtti.