İstanbul'a yakın tatil yerleri tam size göre! İşte ucuz tatil yerleri...

İstanbul'a yakın tatil yerleri son dönemde daha fazla tercih ediliyor. Kısa süreli tatillerde şehirden uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği İstanbul'a yakın tatil yerleri, her türlü beklentiyi karşılıyor. Eğer yaz aylarında İstanbul'dan uzaklaşamıyorsanız ama deniz,kum,güneş üçlüsünden ayrı kalamıyorsanız, İstanbul'a yakın tatil alanları tam size göre...

Ağva