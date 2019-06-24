İstanbul'a yakın tatil yerleri tam size göre! İşte ucuz tatil yerleri...
Yaz aylarında deniz-kum-güneş üçlüsü ile buluşmak istiyor ancak işiniz, aileniz veya başka herhangi sebepten ötürü tatile gidemiyor musunuz? İşte buraya devreye İstanbul'a yakın tatil yerleri giriyor. İstanbullunun kısa süreliğine kaçabileceği tatil yerlerini sizler için derledik. İşte İstanbul'a yakın tatil yerleri...
24.06.2019 14:28
- Son Güncelleme: 24.06.2019 14:41
İstanbul'a yakın tatil yerleri son dönemde daha fazla tercih ediliyor. Kısa süreli tatillerde şehirden uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği İstanbul'a yakın tatil yerleri, her türlü beklentiyi karşılıyor. Eğer yaz aylarında İstanbul'dan uzaklaşamıyorsanız ama deniz,kum,güneş üçlüsünden ayrı kalamıyorsanız, İstanbul'a yakın tatil alanları tam size göre...
Ağva
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