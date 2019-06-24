Kanyonda kaybolan öğretmenler, saatler sonra bulunup kurtarıldı
Antalya'nın Finike ilçesinde kanyonda yürüyüşe çıkan 2'si kadın 4 öğretmen yönlerini şaşırıp dağlık alanda mahsur kaldı. Öğretmenler, 25 kişilik kurtarma ekibinin 5 saat sonrası ulaştığı bölgeden insan zinciriyle kurtarıldı.
24.06.2019 12:02
- Son Güncelleme: 24.06.2019 12:03
Havanın kararmasıyla birlikte grup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarın ardından Finike İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 8 kişilik tim, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 3 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, 4 Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi, 4 kişilik Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi ve bölgeyi bilen köylüden oluşan 20 kişi ile 5 kişilik Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü öğretmenleri bulmak için harekete geçti.
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