Kanyonda kaybolan öğretmenler, saatler sonra bulunup kurtarıldı 

Havanın kararmasıyla birlikte grup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarın ardından Finike İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 8 kişilik tim, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 3 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, 4 Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi, 4 kişilik Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi ve bölgeyi bilen köylüden oluşan 20 kişi ile 5 kişilik Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü öğretmenleri bulmak için harekete geçti.