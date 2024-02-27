Müge Anlı'daki Mürvet Yaren'in biyolojik ailesi kim? Babası inkar etti! Kardeşleri gerçekleri açıkladı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Mürvet Yaren'in hikayesi damga vurdu. 4 günlük bir bebekken bir binanın giriş katına bırakılan 19 yaşındaki Mürvet, ailesini bulma umuduyla soluğu Müge Anlı'da aldı. Mürvet, kendisini bulan ve 2 gün baktıktan sonra jandarmaya teslim eden, Recai Bey'in babası olabileceğinden şüphelendiğini dile getirdi. Yayına bağlanan Recai Bey, bu iddiaları yalanlarken, Recai Bey'in kardeşlerinin söyledikleri olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Peki, Mürvet Yaren Der'in biyolojik ailesi kim? Babası neden terk etti? İşte herkesi şoke eden olayın detayları...
Mürvet Yaren Der, biyolojik ailesini bulmak için soluğu Müge Anlı'da aldı. Kendisini büyüten annesi ile programa gelen Mürvet, kardeşlerini tanımak istediğini, ve geçtiğimiz haftalarda programa katılan Ahsen'in kendisine cesaret verdiğini söyledi.
14 Haziran 2005 tarihinde henüz 4 günlükken bir binanın giriş katına bırakıldığını söyleyen Mürvet, bırakıldığı binadaki kişilerle konuştuğunu söyledi. Mürvet, "Mahalle sakinleri binada kiracı olarak yaşayan Recai Bey'in bir kız çocuğunu evlatlık verdiğini söylediler. Recai Bey ile konuştum. Ben bırakmadım ama eşim bıraktıysa bilmiyorum dedi. Mahallede yaşayan Kezban Hanım, ben kuruma bırakıldıktan sonra bir kadının mahalleye geldiğini beni soruşturduğunu söyledi." diyerek kendisini bulan ve jandarmaya teslim eden Recai Bey'in babası olabileceğini işaret etti.
"ANNELERİNİN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"
İddialar üzerine yayına bağlanan Recai Bey, Mürvet'in kendi kızı olmadığını savundu ve 2 gün baktığını belirterek, "Benim çocuğumsa bakarım. Benim olduğunu düşünmüyorum. 2 gün baktım. Ben eşimle ayrıldım. En büyük çocuğum 1993 doğumlu. 2005'te bu çocuğu bulduğumda 4 çocuğum vardı. 2006 yılında Bayburt'a yerleştim. Şu anda da Bayburt'tayım. Ben 4 çocuğa baktım da 5. çocuğu mu evlatlık vereceğim? Çocuk benimse her şeye hazırım. Çocuklarımın annesinin nerede olduğunu bilmiyorum. Annesinin adı Fatma." dedi.