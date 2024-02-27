Müge Anlı'daki Mürvet Yaren'in biyolojik ailesi kim? Babası inkar etti! Kardeşleri gerçekleri açıkladı

1 Mürvet Yaren Der, biyolojik ailesini bulmak için soluğu Müge Anlı'da aldı. Kendisini büyüten annesi ile programa gelen Mürvet, kardeşlerini tanımak istediğini, ve geçtiğimiz haftalarda programa katılan Ahsen'in kendisine cesaret verdiğini söyledi.

2 14 Haziran 2005 tarihinde henüz 4 günlükken bir binanın giriş katına bırakıldığını söyleyen Mürvet, bırakıldığı binadaki kişilerle konuştuğunu söyledi. Mürvet, "Mahalle sakinleri binada kiracı olarak yaşayan Recai Bey'in bir kız çocuğunu evlatlık verdiğini söylediler. Recai Bey ile konuştum. Ben bırakmadım ama eşim bıraktıysa bilmiyorum dedi. Mahallede yaşayan Kezban Hanım, ben kuruma bırakıldıktan sonra bir kadının mahalleye geldiğini beni soruşturduğunu söyledi." diyerek kendisini bulan ve jandarmaya teslim eden Recai Bey'in babası olabileceğini işaret etti. ▶️ Mürvet Yaren'in biyolojik ailesi kim? Kardeşleri gerçekleri bir bir açıkladı!