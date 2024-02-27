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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024, 12:49 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024, 12:52

▶️ Müge Anlı'daki Mürvet Yaren'in biyolojik ailesi kim? Babası inkar etti! Kardeşleri gerçekleri bir bir açıkladı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Mürvet Yaren'in hikayesi damga vurdu. 4 günlük bir bebekken bir binanın giriş katına bırakılan 19 yaşındaki Mürvet, ailesini bulma umuduyla soluğu Müge Anlı'da aldı. Mürvet, kendisini bulan ve 2 gün baktıktan sonra jandarmaya teslim eden, Recai Bey'in babası olabileceğinden şüphelendiğini dile getirdi. Yayına bağlanan Recai Bey, bu iddiaları yalanlarken, Recai Bey'in kardeşlerinin söyledikleri olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Peki, Mürvet Yaren Der'in biyolojik ailesi kim? Babası neden terk etti? İşte herkesi şoke eden olayın detayları...

Müge Anlıdaki Mürvet Yarenin biyolojik ailesi kim? Babası inkar etti! Kardeşleri gerçekleri açıkladı
Müge Anlı'daki Mürvet Yaren'in biyolojik ailesi kim? Babası inkar etti! Kardeşleri gerçekleri açıkladı

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