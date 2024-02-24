Yurdun dört bir yanında Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edildi! Eller semaya açıldı

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, yurdun dört bir yanında camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi. Akşam namazından sonra başlayan programlarda cami görevlilerince Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, ilahiler söylendi.
Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla yurt genelinde camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.
İSTANBUL
Berat Kandili dolayısıyla Sultanahmet, Eyüp Sultan, Süleymaniye, Fatih, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Büyük Çamlıca Camisi başta olmak üzere birçok camide mevlit programları yapıldı.
Akşam namazından sonra başlayan programlarda cami görevlilerince Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, ilahiler söylendi.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'taki Abdülhamid Han Camisi'ne gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve vaazı dinledikten sonra namaz kıldı.