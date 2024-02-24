Yurdun dört bir yanında Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edildi! Eller semaya açıldı

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Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla yurt genelinde camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

İSTANBUL

Berat Kandili dolayısıyla Sultanahmet, Eyüp Sultan, Süleymaniye, Fatih, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Büyük Çamlıca Camisi başta olmak üzere birçok camide mevlit programları yapıldı.