Müge Anlı'daki Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürdü? Canlı yayında cinayeti ağzından kaçırdı! Tepkisi dikkat çekti

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te 4 çocuk annesi 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu 17 yıl önce Kastamonu'da ortadan kayboldu. Musaoğlu'nun çocukları annelerinin şüpheli kaybında ağabeyleri Aydın Musaoğlu'nu suçladı. Müge Anlı, canlı yayında Aydın Musaoğlu'nun verdiği ilk ifadeyi okudu. İfadedeki çelişkiler şüphe yaratırken, evin bahçesinde birinin gömülü olabileceği iddiası ise kan dondurdu. Canlı yayında Aydın Musaoğlu, annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdı. Musaoğlu, Anlı'ya sert tepki gösterdi.
Müge Anlı ve Tatlı Sert'te 17 yıl önce oradan kaybolan 4 çocuk annesi 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu aranıyor.
OĞLU MU ÖLDÜRDÜ?
Hatice Musaoğlu'nun kızları Melek ve Cemile annelerinin kaybında ağabeyleri Aydın Musaoğlu'nun parmağı olabileceğine işaret etti. Musaoğlu'nun kızı Sevim de Aydın'ın annesine silah çektiğini iddia etti. Sevim, "Annemle abim, babamdan kalan parayı bölüşemiyordu. Abim, 'Parayı bana vermediniz' diye anneme silah çekti ve boğuyordu. Annem 'imdat' diye bağırınca ayrıldı". ifadelerini kullandı.
İddiaların odağındaki Aydın Musaoğlu, Müge Anlı stüdyolarına geldi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Musaoğlu'nun ilk verdiği ifadeyi Müge Anlı, canlı yayında sesli bir şekilde okudu.
Musaoğlu'nun verdiği ifadelerin birbiriyle çeliştiği görüldü.