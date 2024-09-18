Müge Anlı'daki Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürdü? Canlı yayında cinayeti ağzından kaçırdı! Tepkisi dikkat çekti

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OĞLU MU ÖLDÜRDÜ?

Hatice Musaoğlu'nun kızları Melek ve Cemile annelerinin kaybında ağabeyleri Aydın Musaoğlu'nun parmağı olabileceğine işaret etti. Musaoğlu'nun kızı Sevim de Aydın'ın annesine silah çektiğini iddia etti. Sevim, "Annemle abim, babamdan kalan parayı bölüşemiyordu. Abim, 'Parayı bana vermediniz' diye anneme silah çekti ve boğuyordu. Annem 'imdat' diye bağırınca ayrıldı". ifadelerini kullandı.