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Müge Anlı'daki Hatice Musaoğlu nereye kayboldu? Oğlu açık açık konuştu: Annemden nefret ediyorum
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Müge Anlı'daki Hatice Musaoğlu nereye kayboldu? Oğlu açık açık konuştu: Annemden nefret ediyorum

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024, 14:45 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024, 14:45

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te katiller aranmaya cinayetler aydınlatılmaya devam ediyor. 17 yıl önce Kastamonu'da ortadan kaybolan 4 çocuk annesi 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu 17 yıl önce ortadan kayboldu. Musaoğlu'nun kızı Melek, yıllar sonra soluğu stüdyoda aldı. Melek, annesinin ölümünde ağabeyinin parmağı olabileceğine işaret etti. Yayına bağlanan ağabey Aydın Musaoğlu, 'annem birileriyle düşüp kalkıyordu' sözleriyle kendisini savundu. Bir diğer kardeş Cemile ise annesinin odasını kan revan içinde gördüğünü söyledi. İşte detaylar...

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