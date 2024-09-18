Dilan Polat hapishane günlerini anlattı: Türk kahvesinden dert yandı

Şatafatlı hayatıyla gündem olan ve kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 10 ay süren tutukluluklarının ardından geçen günlerde tahliye olmuştu. Tahliye kararının ardından "Sosyal medyayı asla eskisi gibi kullanmayacağım" diyen Polat, eski günlerine hızlı bir dönüş yaptı. Daha önce altın tozlu Türk kahvesi içtiği paylaşımlarıyla dikkat çeken fenomen, bu kez cezaevindeki kahve deneyiminden bahsetti.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. Tam 10 ay cezaevinde kalan ikili, birer hafta arayla serbest bırakıldı.
Polat, tahliye sonrası "Sosyal medyayı asla eskisi gibi kullanmayacağım. Çok dikkatli olacağım" ifadelerini kullanmıştı.
ORUCUNU ÇABUK BOZDU
Ancak Dilan Polat sosyal medya orucunu çabuk bozdu.