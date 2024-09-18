Dilan Polat hapishane günlerini anlattı: Türk kahvesinden dert yandı

Şatafatlı hayatıyla gündem olan ve kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 10 ay süren tutukluluklarının ardından geçen günlerde tahliye olmuştu. Tahliye kararının ardından "Sosyal medyayı asla eskisi gibi kullanmayacağım" diyen Polat, eski günlerine hızlı bir dönüş yaptı. Daha önce altın tozlu Türk kahvesi içtiği paylaşımlarıyla dikkat çeken fenomen, bu kez cezaevindeki kahve deneyiminden bahsetti.