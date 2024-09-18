Tesadüfen bulundu: Sultan 2. Abdüllhamid'e ait olduğu düşünülüyor! O robdöşambrın restorasyonu tamamlandı

İstanbul'da tesadüfen bulunan ve Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülen tarihi bir robdöşambr, titiz bir restorasyon çalışmasıyla yenilendi. Kadıköy Moda'da bir ev boşaltılırken ortaya çıkan bu değerli eser, uzmanlar tarafından incelendi ve restore edildi. İşte Sultan II. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülen robdöşambrın bulunuşu ve restorasyon süreci...
İstanbul'da tesadüfen bulunan ve Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülen tarihi bir robdöşambr, titiz bir restorasyon çalışmasıyla yenilendi.
Kadıköy Moda'da bir ev boşaltılırken fark edilen robdöşambr, mirasçılar tarafından önemli bir eser olabilir düşüncesiyle antikacıya iletildi.
Eserin teslim edildiği antikacı, robdöşambrın önemini fark ederek, modacı Cemil İpekçi ile akademisyenlerin görüşüne başvurdu. Eser daha sonra koleksiyoner Şadiye Ulusoy tarafından, analiz edilmek üzere enstitüye teslim edildi.