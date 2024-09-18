Tesadüfen bulundu: Sultan 2. Abdüllhamid'e ait olduğu düşünülüyor! O robdöşambrın restorasyonu tamamlandı

İstanbul'da tesadüfen bulunan ve Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülen tarihi bir robdöşambr, titiz bir restorasyon çalışmasıyla yenilendi. Kadıköy Moda'da bir ev boşaltılırken ortaya çıkan bu değerli eser, uzmanlar tarafından incelendi ve restore edildi. İşte Sultan II. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülen robdöşambrın bulunuşu ve restorasyon süreci...