Müge Anlı'da ortaya çıkan Palu ailesi dehşeti Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı... Palu ailesi davasında son dakika gelişmesi! Tuncer Ustael...
Müge Anlı'da ortaya çıkan Palu ailesi dehşeti Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı... Palu ailesi davasında son dakika gelişmesi yaşandı. 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosya, ailenin Müge Anlı'nın programına katılması ile yeniden açıldı. İşte kamuoyunun yakından takip ettiği Palu ailesi olayı davasındaki son durum...
06.06.2023 16:44 - Son Güncelleme: 06.06.2023 17:05
Müge Anlı'da ortaya çıkan Palu ailesi dehşeti Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı... Palu ailesi davasında son dakika gelişmesi yaşandı.
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
2008 yılında Kocaeli'nden kaybolmuşlardı... 21 Aralık 2018'de Müge Anlı'ya çıktılar ve tüm düğüm çözüldü.